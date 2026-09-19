حمیدرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در اجرای طرح پایش زندانیان، بر ضرورت تسریع در روند بررسی پرونده‌ها و تعیین جدول زمانی مشخص برای اجرای این طرح تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه اظهار کرد: طرح پایش زندانیان فرآیندی زمان‌بر است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، پرونده‌های واجد شرایط در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و برای تصمیم‌گیری به شعب مربوطه ارجاع شوند.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت جمعیت کیفری افزود: در این زمینه باید نگاه به استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین نیز تقویت شود و از ابزارهای قانونی موجود برای مدیریت بهتر وضعیت زندانیان استفاده کرد.

کریمی تصریح کرد: پابند الکترونیکی یکی از ظرفیت‌های قانونی مؤثر برای کاهش جمعیت کیفری است و هرجا شرایط قانونی فراهم باشد، می‌توان به جای اجرای حبس، از شیوه نظارت الکترونیکی استفاده کرد.

دادستان کرمانشاه همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی در مسیر اجرای عدالت ترمیمی تأکید کرد و گفت: پرونده افرادی که مشمول اصلاح و تربیت و استفاده از نهادهای ارفاقی هستند باید شناسایی و برای بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی مطرح شوند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این رویکرد، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های افراد واجد شرایط و فراهم کردن زمینه مناسب برای بازگشت آنان به جامعه است.

کریمی بر ضرورت تداوم اقدامات در چارچوب قانون تأکید کرد و افزود: تسریع در بررسی پرونده‌های مشمول طرح پایش و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های نظارتی و ارفاقی می‌تواند به مدیریت بهتر جمعیت کیفری و تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی کمک کند.