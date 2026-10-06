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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۹

موج دویست‌ و بیستم مردم رشت در میدان شهدای ذهاب

موج دویست‌ و بیستم مردم رشت در میدان شهدای ذهاب

رشت- در این ویدئو تصاویری از قرار شبانه دویست و بیستم مردم رشت در میدان را مشاهده می کنید.

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فیلم: زهرا پرنیا

کد مطلب 6970263

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