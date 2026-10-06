https://mehrnews.com/x3dg5h ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۹ کد مطلب 6970263 استانها گیلان استانها گیلان ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۹ موج دویست و بیستم مردم رشت در میدان شهدای ذهاب رشت- در این ویدئو تصاویری از قرار شبانه دویست و بیستم مردم رشت در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 24 MB فیلم: زهرا پرنیا کد مطلب 6970263 کپی شد مطالب مرتبط دویست و نوزده شب ایستادگی مردم مبعوث شده رشت به روایت تصویر «قرار ۲۱۸» رشتیها؛ قدردانی مردم از زحمات پلیس در هفته ناجا موج ۲۲۰ همراهی شبانه گنبدیها با یک عهد ماندگار روایت مهر از دویست و هفدهمین شب ایستادگی رشتی ها زیر باران ۲۲۰ شب استقامت و اتحاد مردم سلماس در خیابان در هوای سرد پاییزی باران هم مانع حضور رشتی ها در قرار ۲۱۶ نشد موج ۲۲۰ حماسه در رامیان؛ شبی دیگر برای تجدید عهد مردم ۲۲۰ شب همدلی؛ روایت مردم گالیکش از یک همراهی برچسبها رشت اجتماع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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