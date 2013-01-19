جاده های جنوب استان تهران در انتظار حادثه و تأمین بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، خبرهای حوادث پر شده از تصادفات رانندگی تا جایی که بیشترین آمار تلفات انسانی در کشور مربوط به حوادث رانندگی در جاده هاست و در این میان جاده های جنوب استان تهران نیز دارای آمار تصادفات زیادی است تا جایی که سالیان پیش جاده تهران – ورامین، "جاده مرگ" نامیده می شد که خوشبختانه بازسازی و بهسازی شده است، اما نکته اینجاست که شهرستان ورامین دهها مسیر پر رفت و آمد دارد که هرکدام آنها طی سالیان اخیر از لحاظ حوادث رانندگی دارای تلفات انسانی بوده است.

شهرستان ورامین به مناطقی همچون پاکدشت، شریف آباد، شهرک صنعتی چرمشهر، جوادآباد و استان قم و... جاده ارتباطی دارد که این جاده ها از لحاظ ایمنی و وضعیت روکش آسفالت دارای وضعیت اسفبار و نگران کننده هستند.

برای نمونه می توان به جاده پیشوا - شریف آباد اشاره کرد که این جاده مسیر ارتباطی چندین روستا و بخش جلیل آباد با شریف آباد پاکدشت و پیشوا هستند که در نهایت به شریف آباد و جاده خراسان می رسد و با توجه به متصل کردن این جاده به شهرکهای صنعتی عباس آباد و پایتخت(علی آباد) همواره این مسیر دارای بار ترافیکی بسیار زیادی بوده، اما وضعیت جاده مناسب با بار ترافیکی آن نیست.

سالها عدم پیشرفت پروژه ها

سالهاست که پروژه تعریض و بهسازی جاده حد فاصل میدان دانشگاه آزاد پیشوا تا شریف آباد آغاز شده، اما هر سال فقط چند درصد پیشرفت داشته و به علت کمبود بودجه، کار متوقف شده است.

بنا بر نظر کارشناسان جاده و تصادفات، خطر یک جاده در حال بهسازی و تعریض به علت وجود مصالح راهسازی در طول جاده، برداشتن گارد ریلها، برداشتن علائم رانندگی، تابلوهای هشدار دهنده و همچنین افزایش سطح روکش آسفالت با شانه خاکی، بروز حوادث در جاده را افزایش می دهند که با نگاهی به آمار تصادفات رانندگی و علل آن در جاده پیشوا - شریف آباد که مؤید همین امر است، متوجه این موضوع می توان شد.

همچنین این جاده دارای نواقصی همچون نبود زیرگذر برای عبور احشام و دام، نبود روشنایی، نداشتن پل عابر برای مردم روستاهای در مسیر جاده و پیچهای خطرناک است که با نگاه کارشناسانه، بسیاری از آنها را می توان به راحتی حل کرد.

این محور با تأمین اعتبار تا پایان دولت دهم بهسازی می شود

رئیس اداره راه و ترابری شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک در خصوص جاده پیشوا - شریف آباد به خبرنگار مهر گفت: محور پیشوا به شریف آباد حدود 13 کیلومتر است که در دست تعریض بوده و حدود 80 درصد کار انجام شده و چون به مشکل کمبود اعتبار برخورد کردیم، این پروژه متوقف شد که به محض اینکه تأمین اعتبار شود این کار انجام می شود.

علیرضا نادریان اضافه کرد: اگر تأمین اعتبار انجام شود، این محور تا پایان دولت دهم بهسازی می شود؛ الان با مشکل تأمین اعتبار مواجه هستیم و اگر تأمین اعتبار شود ظرف مدت دو ماه این جاده آماده خواهد شد.

وی تصریح کرد: از میدان دانشگاه به سمت دانشگاه آزاد پیشوا فکر می کنم در حدود چهار کیلومتر است که در حوزه شهرداری قرار دارد ولی از میدان دانشگاه به سمت شریف آباد شامل همان جاده پیشوا به شریف آباد می شود که در صورت تأمین بودجه، مشکل آن حل خواهد شد.

این مسئول افزود: پیمانکار در زمینه تعریض محور پیشوا به شریف آباد در حال حاضر مشغول کار است که با توجه به کمبود اعتبار، کار آهسته انجام می شود و باید حتماً اعتبار تزریق شود تا بتوانیم کار را سریع تر انجام دهیم و مشکلی که الان وجود دارد فقط همان مشکل کمبود اعتبار است که به محض تأمین اعتبارات کارها را هر چه سریعتر انجام می دهیم.

تصادفات بی شمار در جاده ورامین - پاکدشت

می توان در موردی دیگر به جاده ورامین - پاکدشت که از سمت کمربندی شمالی ورامین آغاز و به جاده خراسان و نزدیک به شریف آباد و پاکدشت ختم می شود، اشاره کرد که این جاده به علت کم بودن مسیر، مورد استفاده بسیاری از رانندگان قرار دارد.

این جاده بسیار کم عرض بوده و وضعیت روکش آسفالت آن به خصوص در چند کیلومتر ابتدایی ان از سمت ورامین، بسیار نامناسب و غیر استاندارد است که بارها همین امر باعث تصادفات بسیار زیادی در همین چند کیلومتر ابتدایی جاده شده است.

وجود کانال انتقال آب که به موازات جاده وجود دارد، یکی دیگر از خطرات موجود در جاده است که با توجه به نداشتن حفاظ و نرده برای کانال، بارها سقوط خودروها در کانال آب مشاهده شده و این امر باعث افزایش تلفات انسانی شده که برای برطرف کرن مشکلات این جاده نیز اقداماتی انجام شده ولی به علل خاصی پروژه بهسازی جاده متوقف شده است.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان ورامین در این خصوص گفت: محور ورامین به پاکدشت یک راه روستایی است و راه اصلی نیست و مشخصات راه اصلی را ندارد.

وی ادامه داد: راه روستایی عرض کمی دارد که در این جاده تابلو علائم نصب شده و کل آن محور خط کشی شده است ولی کانالی که کنار این محور است مربوط به سازمان آب می شود که با سازمان آب مکاتبه کرده ایم و آنها یکسری خاکریزی کنار این کانال انجام داده اند و جایی که نیاز به نرده داشته نرده کشی شده است.

نادریان تصریح کرد: در حال حاضر مشکلی از لحاظ کانال وجود ندارد چون به ارتفاع حدوداً دو متر از سطح آسفالت فاصله دارد.

تصادفات به دلیل سرعت بالا بوده؛ جاده ایمن است

وی افزود: تصادفاتی که در این مسیر رخ داده و خودروهایی به داخل آن افتاده اند به خاطر سرعت بالای آنها بوده است و شاید با سرعتی در حدود 150 کیلومتر در ساعت در حرکت بوده اند که نمی توانستند خودرو را کنترل کنند و به داخل کانال افتاده اند؛ یک ماشین با سرعت عادی که بخواهد در آن مسیر تردد کند، اتفاقی نمی افتد و سرعت مجاز در آن مسیر چون راه روستایی است حدود 70 کیلومتر در ساعت است.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستانهای ورامین و پیشوا بیان کرد: چون این راه یک راه ارتباطی بین ورامین و پیشواست، مهندسان مشاور برای تعریض این جاده مطالعه ای انجام داده اند که این راه چهار بانده شود؛ به محض تأمین اعتبار و رفع معارضان نیز آن جاده تعریض می شود.

وی با اشاره به جاده های دیگری مانند جاده چرمشهر، جاده فیلستان به پاکدشت، جاده روستای سعدآباد به سمت پاکدشت و همچنین جاده شاهزاده محمد گفت: در جاده چرمشهر پیمانکار مشغول به کار است و فاز اول آن از ورامین به سمت آبباریک شروع شده که الان پیمانکار مشغول به خاکبرداری است و قرار شده این مسیر به طول هفت کیلومتر بهسازی شود.

نادریان افزود: جاده شاهزاده محمد راه روستایی است و مشکلی خاصی ندارد و از سمت ایجدانک به روستای موسی آباد بختیاری روکش آسفالت را به طول پنج کیلومتر انجام داده ایم که الان به روستای موسی آباد بختیاری رسیده ایم که به دلیل کمبود بودجه کار متوقف شده است.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک تأکید کرد: امسال یک مقدار با کمبود بودجه مواجه هستیم، در این مسیر حدود پنج کیلومتر را آسفالت کرده ایم؛ به محض تأمین اعتبار و خرید قیر توسط پیمانکار، ادامه کار را تا سمت ورامین که حدود یک کیلومتر است، انجام خواهیم داد.

پروژه های در حال احداث شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک

وی با اشاره به پروژه های در حال احداث در شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک نیز یادآور شد: روکش راه های روستایی ورامین و پیشوا به طول 25 کیلومتر با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون تومان، احداث جاده آنتی پیشوا به جاده قم - گرمسار به طول 20 کیلومتر که در دست احداث است و حدود 10 کیلومتر آن انجام، خاکریزی و خاکبرداری آن انجام شده است با اعتباری بالغ بر 20 میلیون تومان، از جمله پروژه هایی در دست احداث این اداره است.

نادریان ادامه داد: احداث جاده آنتنی ورامین - جوادآباد به جاده قم - گرمسار با توجه پیگیریهایی که انجام شده و تأمین اعتبارات لازم، در هفته اول بهمن ماه آغاز خواهد شد که مطالعات آن انجام شده و پیمانکار آن مشخص شده است که انشاءالله در آن هفته کار شروع خواهد شد.

وی تصریح کرد: سه دور برگردان در کمربندی پیشوا به ورامین در حال احداث است که در حال حاضر، پیمانکار با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 200 میلیون تومان مشغول کار است و تعریض محور ورامین به آبباریک به طول هفت کیلومتر با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد تومان در حال پیشرفت است که پیمانکار این پروژه نیز اکنون مشغول به کار است.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک اضافه کرد: روکش آسفالت ورامین به قرچک به طول 15 کیلومتر انجام شده است که با عرض حد متوسط 15 متر با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان انجام داده ایم.

وی در رابطه با راهداری زمستانه نیز گفت: با توجه به ماشین آلاتی که داریم، سه دستگاه لودر، دو دستگاه کامیون و حدود یکهزار و 200 تن نمک برای راهداری زمستانه ذخیره شده که با توجه به بارش باران و برف با حدود 30 نفر پرسنل آماده راهداری زمستانه هستیم.

به هرحال، با توجه به اینکه دولت دهم در قالب طرح مهر ماندگار سعی دارد تمام پروژه های نیمه کاره خود را به اتمام برساند، می توان با همت مسئولان شهرستان ورامین، استانداری تهران و مدیران وزارت راه، جاده های شهرستانهای ورامین، پیشوا، پاکدشت و قرچک در جنوب استان تهران را در لیست پروژه های "مهرماندگار" قرار داد تا مردم این منطقه کمتر برخوردار، خاطره ای شیرین از فعالیت مسئولان خود در ذهن داشته باشند.

گزارش: رضا دهقان