خاطرات محسن رفیق دوست منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر، زندگی و مبارزات محسن رفیقدوست را از زبان خودش در خود جای داده است. خانواده و تحصیلات راوی، مبارزات وی تا پانزده خرداد 1342 و از قیام پانزده خرداد تا تبعید امام، و دستگیریاش در سال 1355، پیروزی انقلاب اسلامی و بازگشت امام خمینی(ره) از مباحث این کتاب است.
بیان چگونگی دستگیری، فعالیتهای وی در دوران زندان قبل از پیروزی انقلاب و تشکیل و تثبیت سپاه پاسداران، ازجمله خاطرات ارزنده وی است.
وی در زندان سابقه برخورد با اعضای گروهک منافقین را دارد که در این کتاب در فصل ۴، بخشی از آن را آورده است. در اینجا به ذکر فهرست دو فصل از این کتاب که درباره منافقین مطالبی بیان میکند، میپردازیم:
فصل سوم «فعالیتهای سیاسی ازتبعید امام تا دستگیری (۱۳۴۳تا۱۳۵۵): اعدام حسنعلی منصور، ترور نصیری رئیس ساواک، تکثیر اعلامیه ترحیم اسرائیل، انجام کارهای اقتصادی برای رفاهطلبان، دکتر علی شریعتی، جلسات سخنرانی شهید بهشتی، فعالیتهای مجاهدین خلق، تأسیس سازمان مجاهدین راستین
فصل چهارم «دستگیری و زندان، دسته بندی های سیاسی داخل زندان ، بحث های اعتقادی با مجاهدین خلق: دستگیری، بازجویی و شکنجه در زندان، انتقال به بند عمومی، ملاقات با خانواده، دستهبندیهای سیاسی داخل زندان، آشنایی با شهید رجایی، آزادی موقت از زندان، هیأت عفو بینالملل و انتقال به زندان قصر، بحثهای اعتقادی با مجاهدین خلق، سالروز تولد محمدرضا شاه و پذیرایی از زندانیان، تبلیغ مرام کمونیستی، ارتباط با شهید اندرزگو، اوضاع زندان در سال ۱۳۵۷، آزادی از زندان خاطرات محسن رفیق دوست.
خاطرات محسن رفیق دوست به کوشش داوود قاسمپور به همت موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد.
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