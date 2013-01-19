"هفت سین" با گرجستانی و کاویانی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس گرجستانی و فردوس کاویانی نقش‌های اصلی این سریال که تصویربرداری آن مدتی است در تهران آغاز شده است، بازی می‌کنند.

جز این دو بازیگر ستاره اسکندری، جواد عزتی، مهران رجبی، محسن افشانی، سمیرا حسن پور، کیانوش گرامی، سیما خضرآبادی، آریا صادقی، افشین نخعی و روح الله مفیدی نیز در "هفت سین" ایفای نقش می‌کنند.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: یک واحد 100 متری اجاره‌ای، دو خانواده مدعی مالکیت آن، ناگزیر از تحمل یکدیگر در ایام نوروز و البته کلی اسباب و اثاثیه زندگی که شب عیدی مانده روی دستشان...

"هفت سین" به تهیه کنندگی مجید سرسنگی در 14 قسمت 65 دقیقه‌ای برای پخش در ایام نوروز از شبکه تهران آماده می‌شود.

متن این سریال را سعید فرهادی و احسان بیگلری نوشته‌اند و مدیر تصویربرداری آن حسن پویا است. همچنین مدیر تولید مرتضی متولی، تدوین حمید قربانی، طراح چهره پردازی سعید ملکان و طراح صحنه بابک کریم طاری است. طراح لباسی را آزاده قوام بر عهده دارد و دستیار کارگردان و مدیر برنامه ریزی سعید کریمی است. صدابرداری کار به کامران کیان ارثی سپرده شده و برنامه ریز علیرضا نسایی، منشی صحنه مریم اولیایی، دستیار تولید حمید پرهیز و مدیر تدارکات اسماعیل کلبی آبادی است.

مجری طرح این سریال محمود رضوی سیمای مهر اندیش است.