فعالیت هفت کشتارگاه صنعتی و 9 کشتارگاه سنتی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی عصر شنبه در جلسه ساماندهی کشتارگاههای سنتی استان اضافه کرد: از این تعداد پنج باب کشتارگاه صنعتی طیور، دو باب کشتارگاه صنعتی و 9 باب کشتارگاه سنتی دام است.

وی با بیان اینکه هم اکنون یک باب کشتارگاه صنعتی دام نیز در منطقه خلخال با پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد در حال احداث است، یادآور شد: با بهره برداری از آن تعداد کشتارگاههای دام و طیور صنعتی فعال استان به هشت باب خواهد رسید.

مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به کشتار تمام طیور بازار مصرف در پنج کشتارگاه صنعتی استان تصریح کرد: با فعالیت این کشتارگاهها، هم اکنون ‏تمام طیور مصرفی استان به صورت کاملا بهداشتی و بسته بندی وارد بازار مصرف می شود.

وی همچنین لزوم سازماندهی کشتارگاههای سنتی را در اردبیل یادآور شد و عنوان کرد: برای ارائه خدمات مطلوب با تعامل و هماهنگیهای بین بخشی برنامه ریزیهای لازم برای ساماندهی کشتارگاههای سنتی آغاز شده و با جدیت تمام طرح تجمیع و ساماندهی کشتارگاههای سنتی پیگیری می شود.

صالحی بر تعطیل شدن کشتارگاههای سنتی در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی تاکید کرد و بیان داشت: در آینده نزدیک کشتار دام فقط در کشتارگاههای صنعتی انجام خواهد شد تا نظارتهای دامپزشکی با دقت و سرعت بیشتری اعمال شود.