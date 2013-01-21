کابوس وحشتناک صدراعظم آلمان/ مبارزات انتخاباتی دشوار پیش روی مرکل

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "اشپیگل" در مطلبی با اشاره به شکست ائتلاف دولت مرکل موسوم به "سیاه زرد" در انتخابات محلی "نیدرزاکسن" نوشت : بدتر از این دیگر برای ائتلاف مرکل نمی شد. در پایان یک انتخابات نگران کننده ، ائتلاف موسوم به "قرمز سبز" متشکل از احزاب سوسیال دموکرات و سبزهای پارلمان آلمان پیروز شدند و ائتلاف موسوم به "سیاه زرد" متشکل از حزب مرکل(دموکرات مسیحی) و حزب سوسیال مسیحی و لیبرالها شکست سنگیی خورده و اکثریت را در این ایالت از دست داد. به این ترتیب، مبارزات انتخاباتی صدراعظمی برای مرکل بسیار سخت تر از آن چیزی است که وی تصور آن را می کرد.

اشپیگل در بخش دیگری ازاین تحلیل نتایج انتخابات محلی در نیدر زاکسن را یک کابوس غیر منتظره و وحشتناک برای ائتلاف (سیاه-زرد)عنوان کرده و نوشت : برای آنگلا مرکل و ائتلاف حاکم بدتر از این دیگر امکان نداشت. تقریبا آنها به حرکتشان در مسیر پیروزی اعتقاد داشتند، اما حالا چنین امری با وجود محبوبیت مرکل و خطاهای وحشتناک رقیب وی در حزب مخالف "اشتاین بروک" اتفاق نیفتاده است.

نتیجه انتخابات ایالتی در نیدرزاکسن در ترسیم آرایش احزاب انتخابات پارلمانی سراسری آینده آلمان که در فصل پاییز برگزار می شود بسیار تعیین کننده خواهد بود. ائتلاف (سیاه زرد)،بعد از این شکست برای انتخابات پارلمانی آینده به محبوبیت صدراعظم امید دارد. البته مک آلیستر، نخست وزیر ایالت نیدر زاکسن از حزب دموکرات مسیحی نیز فردی محبوب است که البته برای دستیابی به یک نتیجه خوب این شرایط کافی نیست.

این ائتلاف (سیاه زرد) آرام آرام در حال در هم شکستن است. ائتلاف موسوم به "سیاه زرد"واقعا به عنوان یک ائتلاف، مدل و پروژه محبوب نیست. بسیاری در این ائتلاف برای انتخابات پارلمانی شعارهایی را سر می دهند و بر این عقیده اند که هرکسی برای خودش مبارزه می کند.

نویسنده در ادامه به مخالفتها و مناسبات رقابت گونه بین لیبرالها و دموکرات مسیحی ها که در یک ائتلاف قرار دارند، اشاره کرده و نوشت : این وضعیت اصلا اساس خوبی برای مناسبات دو جانبه هماهنگ نیست و به این ترتیب مبارزات انتخاباتی بی رحمانه و خشونت آمیزی پیش روی دولت مرکل قرار دارد.

در ادامه آمده است : حزب دموکرات آزاد(لیبرال) عجیب ترین حزب آلمان است. این حزب که از اعضای ائتلاف حاکم است به ندرت در پیشبرد امور دخالت داشته است.