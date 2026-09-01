به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی پیش از ظهر سه شنبه در درس خارج فقه اظهار کرد: خداوند پیامبران و اولیای الهی را در بهترین جایگاهها قرار داد و مادران صالح و پاک را در شکلگیری شخصیت و مسیر زندگی آنان برشمرده است.
وی افزود: برای داشتن جامعهای سالم و نسلی شایسته، باید تقویت خانواده و جایگاه مادر را بهطور جدی مورد توجه قرار داد.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: در تاریخ اسلام و ادیان الهی، مادران بزرگی در تربیت پیامبران و شخصیتهای برجسته نقش داشتهاند که بیانگر جایگاه تعیینکننده مادر در تربیت نسل شایسته است.
وی ادامه داد: اهمیت خانواده و جایگاه مادر در خانواده مورد تاکید بوده چراکه نقش مادر شایسته در تربیت و پرورش فرزند شایسته، بنیادین است.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی تاکید کرد: همانگونه که از محیط ناسالم نمیتوان انتظار پرورش محصول سالم داشت، تربیت فرزند شایسته نیز به خانواده سالم، تغذیه پاک و فضای معنوی مناسب وابسته است.
وی افزود: کودک از دوران جنینی تا سالهای نخست زندگی تحت تأثیر مستقیم مادر قرار دارد و این نقش اساسی باید در سیاستگذاریهای فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
آیت الله دری نجفآبادی با تأکید بر ضرورت تقویت رویکردهای فرهنگی در حوزه حجاب و عفاف بیان کرد: نهادینهسازی حجاب از مسیر تقویت خانواده، تربیت صحیح و افزایش جاذبههای فرهنگی و معنوی برای نسل جوان میگذرد و صرفاً با برخورد و تقابل محقق نمیشود.
وی گفت: مادران و خانوادههای شهدا نمونهای از تربیت مبتنی بر ایمان، معنویت و ایثار هستند و پاکی خانواده و محیط، زمینهساز پرورش نسلی شایسته است.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: ساخت آینده جامعه از خانواده آغاز میشود و تحقق رسالت خانواده در تربیت نسلی مؤمن، سالم و شایسته، در گرو توجه به جایگاه و نقش تربیتی مادر است.
نظر شما