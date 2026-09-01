به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجتبی صداقت، ظهر سهشنبه، در نشست «روایت وحدت» که با حضور جمعی از علمای شیعه و سنی در یزد برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازخوانی رسالت پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست آن است که بار دیگر سنت پیامبر اعظم (ص) و رسالتی را که بر عهده امت اسلامی قرار گرفته است، برای خود بازخوانی کنیم.
وی افزود: همه ما ذیل اسلام و پرچم توحید حرکت میکنیم و امروز رسالتی که بر عهده پیامبر اعظم (ص) بود، به دوش امت اسلامی قرار دارد.
صداقت با اشاره به آیه «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ» بیان کرد: هدف از بعثت پیامبر اکرم (ص) و ارسال دین حق، برپایی و برافراشته شدن پرچم توحید است و همه گرایشها و مکاتب اسلامی باید در مسیر این هدف مشترک قرار گیرند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد ادامه داد: شیعه و سنی و همه جریانها و گرایشهای دینی و فقهی، با وجود تفاوتها، باید ذیل پرچم توحید دست به دست هم دهند و برای حفظ و برافراشته ماندن این پرچم تلاش کنند.
وی با اشاره به تأکید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بر تداوم مبارزه حق و باطل گفت: این نگاه نشان میدهد که مسیر اصلی امت اسلامی، حرکت در جهت برافراشته شدن پرچم توحید در جهان است و هرکس در این مسیر گام بردارد و به این هدف کمک کند، در کنار ما و هممسیر ماست.
صداقت تصریح کرد: امروز انقلاب اسلامی ایران عهدهدار این رسالت و پرچم است و برگزاری چنین نشستهایی فرصتی است تا این رسالت را بار دیگر برای خود بازخوانی کنیم و در مسیر رسیدن به هدف مشترک، همراهتر و همقدمتر شویم.
وی تفرقه را یکی از مهمترین عوامل تضعیف جامعه اسلامی دانست و گفت: اگر ما هوای یکدیگر را نداشته باشیم، دشمن از این ضعف استفاده خواهد کرد. دشمن از قدرت و امکانات برخوردار است، اما زمانی میتواند بر جامعه اسلامی غلبه کند که ما دچار ضعف شویم و یکی از مهمترین زمینههای این ضعف، تفرقه است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با تأکید بر ضرورت پرهیز از افراط و تفریط اظهار کرد: تندرویها و کندرویهایی که موجب برهم خوردن وحدت و اتحاد مقدس امت اسلامی شود، میتواند جامعه را تضعیف کند؛ بنابراین حفظ وحدت مسئولیتی است که بر عهده همه ما قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: علما و بزرگان دینی و افرادی که در میان اقوام، محلهها، عشیرهها و مخاطبان خود اثرگذاری دارند، در این زمینه مسئولیت مهمی بر عهده دارند و باید برای تقویت وحدت و جلوگیری از ایجاد شکاف میان مسلمانان تلاش کنند.
صداقت با اعلام آمادگی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان یزد برای همکاری در این زمینه گفت: ادارهکل تبلیغات اسلامی یزد در خدمت علما و بزرگان شیعه و سنی است و در هر زمینهای که بتواند برای تقویت وحدت اسلامی اقدام کند، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
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