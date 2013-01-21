گرگ گرسنه 11 راس گوسفند در بهشهر را درید

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله ریاحی ظهار داشت: این حادثه توسط یک قلاده گرگ گرسنه به محل نگهداری احشام در این روستا صورت گرفت.

وی بیان داشت: به دلیل اینکه محل نگهداری احشام فاقد نگهبان یا چوپان بود گرگ گرسنه توانست گوسفندان را از پای درآورد.

بخشدار مرکزی بهشهر افزود: بارش برف در ارتفاعات موجب روی آوری حیوانات وحشی به اطراف آبادی ها می شود که در این شرایط لازم است دامداران علاوه بر حفظ هوشیاری در نگهداری احشام، در صورت ضرورت با ماموران محیط زیست

یا پلیس تماس گرفته و از مساعدت و همکاری آنها برخوردار شوند.

وقوع انفجار گاز در یک مجتمع مسکونی



مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل، از وقوع انفجار گاز در یک مجتمع مسکونی واقع در خیابان شیخ طبرسی بابل خبر داد.

حسین خان پور بیان داشت: در پی اطلاع شهروندان به سامانه 125 مبنی بر وقوع انفجار گاز در یک مجتمع مسکونی واقع در خیابان شیخ طبرسی، بلافاصله اکیپ عملیاتی ایستگاه شماره یک آتش نشانی به محل حادثه اعزام و اقدام به ایمن سازی محیط کردند.

این مسئول افزود: در این حادثه یک زن 35 ساله از ناحیه صورت دچار جراحت سطحی شد و کارشناسان سازمان، علت احتمالی حادثه را وجود نشتی گاز در قسمت تاسیسات ساختمان مذکور اعلام کردند.