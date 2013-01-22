زمان ابلاغ سند دانشگاه اسلامی/ تقویت ظرفیت معرفتی اساتید

حجت الاسلام روح الله شاطری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های صورت گرفته در رابطه با اسلامی شدن در دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌ها اقدامات خوبی در این زمینه انجام دادند که می توان به تقویت ظرفیت‌های معرفتی، مهارتی اساتید اشاره کرد که درحال تکمیل است.

وی ادامه داد: در ارتباط با مباحث فرهنگی هم دانشگاه‌ها با ایجاد معاونت فرهنگی و اهتمام به این مساله، اقدامات مناسب برای پرداخت بیشتر به حوزه فرهنگ در دانشگاه‌ها فراهم کردند که این هیچ مغایرتی با رسالت وظایف فرهنگی کل دانشگاهیان ندارد.

دبیر اسلامی شدن دانشگاه‌ها تصریح کرد: فرهنگ مسولیت و رسالت همه دانشگاه‌یان است همه حوزه‌های مختلف دانشگاهی، در عرصه آموزشی خود، شخصیت، رسالت و رویکرد فرهنگی دارند.

وی ادامه داد: منتهی برای تاکید توجه بیشتر به این عرصه، متولی هم در این زمینه مشخص شده است این تولیت برای اهتمام نقش و وظیفه است، نه به این معنی که عرصه فرهنگ از آموزش و پژوهش و بخش های دانشگاهی تفکیک شده است.

حجت الاسلام شاطری به دانش تمدنی اشاره کرد و گفت: در زمینه تولید دانش تمدنی هم تلاش های خوبی صورت گرفته است، این بخش احتیاج به زیرساخت حقوقی و قانونی داشت که با تغییرات مناسب و مشارکت خوب وزارتین و دانشگاه آزاد ، منجر به فراهم شدن ظرفیت حقوقی مناسب در این قسمت شد.

وی یادآورشد: این مساله باعث می شود با همکاری مناسبی که بین حوزه و دانشگاه، مراکز تولید علم و دیگر مراکز مانند فرهنگستان ها و مراکز پژوهشی به وجود می آید شاهد تعامل در عرصه های تحقیق، تولید دانش تمدنی و علم دینی در دانشگاهها باشیم.

دبیر اسلامی شدن دانشگاه‌ها افزود: این مباحثی است که مورد نظر بوده و فعالیت های خوبی هم صورت گرفته و مقدماتی بعدی هم برای اینکه کار به شکل کامل تر پیش رود ضمیمه خواهد شد.

وی افزود: البته اسلامی شدن دانشگاه ها سیاست‌های کامل‌تری می طلبد که در تدوین سند دانشگاه اسلامی که جزو اولین اسناد ملی برای ایجاد فضای اسلامی در دانشگاه ها در حوزه آموزش عالی است توجه ویژه ای به آن شده است.

حجت الاسلام شاطری تصریح کرد: ما خواستیم سند خوبی که با حضور آیت الله مصباح و وزرای بهداشت و علوم در شورای عالی اسلامی کار شده بود را با توجه به اقتضائات، شرایط و حرکت تمدنی نظام به روز و بهینه کنیم و این مجموعه را کامل کنیم با این رویکرد هست که این سند به روز سازی می شود.

وی درباره اینکه آیا سند دانشگاه اسلامی تا پایان سال جاری به دانشگاه‌ها ابلاغ می شود، گفت: اگر مراحل تصویب خواهی خود را با توجه به تراکم دستور جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی بتوانیم در سال 91 انجام دهیم در انتهای سال 91 یا ابتدای 92 قابل ابلاغ خواهد بود.

وی ادامه داد: منتهی مرحله ابلاغ، منوط به درست گذراندن مرحله تصویب خواهی است و اینکه تراکم برنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ما فرصت دهد تا بتوانیم کار را انجام دهیم.

حجت الاسلام شاطری درباره نحوه ارتباط دانشگاه‌ها با سیاست‌های مصوب در چهارچوب سند دانشگاه اسلامی هم گفت: سیاست مصوب در چهارچوب سند دانشگاه اسلامی، در دو حوزه علم و فرهنگ است و پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارتین علوم، بهداشت ودانشگاه آزاد ابلاغ می شود.

وی ادامه داد: سپس از طریق روسای دستگاه‌ها به دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشی ابلاغ می شود، روسای دانشگاه‌ها و معاونین مربوطه موظف هستند دررابطه با اجرایی شدن سیاست‌ها برنامه ریزی کنند.

دبیر اسلامی شدن دانشگاه‌ها افزود: سند دانشگاه اسلامی ازاسناد بالادستی آموزش عالی کشور است در این راستا دانشگاه‌ها موظف هستند دراین چهارچوب، برنامه خود را هماهنگ و همسو با سیاست سند پیش برند.