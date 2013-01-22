طرح فوریتی مجلس برای مجازات مجریان مصوبه غیر قانونی مهر آفرین

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح دو فوریتی درخصوص الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و صد وسی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار مجازات کسانی شد که مصوبات غیر قانونی دولت را در دستگاههای اجرایی اجرا می کنند.

توکلی در جلسه مجلس اظهار داشت: در سالهای اخیر دیده شده است که در مواردی رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوبه ای از هیات دولت را مغایر با قوانین می شناسد و این تغایر را به دولت ابلاغ می نماید. مصوبه اصلاح نمی شود و چون مصوبه برای اجرا به دستگاههای اجرایی رسیده است به همان شکل غیر قانونی اجرا می شود.

وی گفت: یکی از این مصوبات غیر قانونی مصوبه مهر آفرین است که در آن گفته شده تمام قوانین جاری را رعایت نکنید. این طرح ده الزام قانون را زیر پا گذاشته بود. با اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی غیر قانونی بودن آن را اعلام کرد اما از سوی دولت رعایت نمی شود.

رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه در حال حاضر تعداد مصوبات غیر قانونی دولت زیاد شده است، گفت: با این طرح در صورتی که رئیس مجلس مصوبات دولت راغیر قانونی بداند و اگر دستگاههای اجرایی این مصوبه غیر قانونی را اجر کنند مجرم شناخته شده و مجازات خواهند شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: آخرین تصمیم دولت در این خصوص نیز درباره اجرای حکم دیوان عدالت اداری درباره سازمان تامین اجتماعی است که می خواهد از اجرای این حکم خودداری کند.

وی گفت: رئیس جمهوری می خواهد مرتضوی را نگه دارد و تصمیم گرفته با تغییر آئین نامه معاون اول خود را رئیس هیات امنا کند و حکم مرتضوی توسط وی امضا شود تا از این طریق دیگر مجلس نتواند دنبال این موضوع را بگیرد.