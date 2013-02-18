دولت آماده رفع مجدد اشکالات طرح مهرآفرین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، عبدالعلي تاجي معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت: دولت تلاش بسیاری انجام داد تا ایرادات مطرح شده مجلس به طرح مهرآفرین تمام و کمال مرتفع شود اما احیانا اگر رئیس مجلس ایراد دیگری را اعلام کند مجددا در جهت رفع اشکالات تلاش خواهد شد.



وی در خصوص انجام طرح مهرآفرین از سوی دستگاههای اجرایی خاطر نشان کرد: بر اساس استفساریه شورای نگهبان مصوبات دولت تا زمانی که مورد ایراد قرار نگرفته و ابلاغی در این خصوص صورت نگرفته باشد برای دستگاه اجرایی معتبر است اما از زمانی که مورد ایراد قرار گرفت و 7 روز از زمان ابلاغ ایراد به دولت سپری شد آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته و اصلاح نشده است ملغی اثر محسوب می شود.



معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری افزود: بنابراین دستگاههایی که تا قبل از تاریخ 2 بهمن ماه (7 روز پس از ابلاغ ایرادات به دولت) مقدمات نشر آگهی و آزمون را انجام دادند مشمول ایرادات نیستند اما دستگاههای اجرایی از این تاریخ به بعد آن بخش هایی که مورد ایراد قرار گرفت را متوقف کردند تا اینکه اصلاحیه به آنها ابلاغ شد.



تاجی در ادامه به دغدغه مجلس و دولت در خصوص استخدامها اشاره کرد و گفت: آنچه که مورد دغدغه مجلس و حتی خود دولت می باشد این است که استخدامها کاملا بر اساس قانون صورت پذیرد لذا دولت بر این مهم تاکید دارد تا مراحل استخدام اعم از نشر آگهی عمومی، برگزاری آزمون عمومی ، مصاحبه و گزینش را طبق مر قانون به سرانجام برساند تا با تعامل مجلس، نظام اداری کشور بازسازی شود.



وی تاکید کرد: استخدام و بازسازی نظام اداری نیز از مطالبات نمایندگان مجلس به عنوان موکلان مردم از دولت است که بارها به خود بنده اعلام شده است لذا دولت هم تمام تلاش خود را به کارخواهد گرفت تا بر اساس قانون این مهم به سرانجام برسد.



معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری یادآور شد: هیئت وزیران در راستای عملیاتی کردن احکام قانون برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات مدیریت کشوری مصوبه ای را تحت عنوان طرح مهرآفرین به تصویب رساند که ضمن اینکه سهمیه استخدامی دستگاههای اجرایی را در طول قانون برنامه پنجم تعیین کرده برخی از اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران را حسب مورد به مسئولین دستگاههای ملی و استانی تفویض نموده است.



تاجی افزود: این مصوبه مورد ایراداتی از سوی رئیس مجلس قرار گرفت که در تاریخ 25 دی ماه به دولت ابلاغ شد هیئت دولت هم برای تسهیل در کار اختیارات خود را به معاونت حقوقی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تفویض کرد تا نسبت به رفع ایرادات اقدام کند لذا اصلاحیه مصوبه تهیه و پس از تصویب در هیئت دولت در تاریخ 17 بهمن از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی برای اجرا ابلاغ شد.



وی گفت: این اصلاحیه ضمن ابلاغ به دستگاههای اجرایی، یک نسخه هم برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا در صورتی که مجددا ایراداتی به مصوبه وارد بداند به رئیس جمهور یا هیئت وزیران برای اصلاح ابلاغ کند تا نسبت به رفع ایرادات احتمالی اقدامات لازم صورت پذیرد.