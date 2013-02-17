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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۳

الهام:

مصوبه استخدامی دولت در حال اجرا است

مصوبه استخدامی دولت در حال اجرا است

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت : برخی از دستگاهها مصوبه استخدامی دولت را در دستور کار خود قرار داده و حتی آگهی استخدام را نیز به صورت رسمی منتشر کردند و در حال انجام مراحل قانونی آن می باشند .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، غلامحسین الهام با اشاره به اصلاح طرح مهرآفرین و رفع ایرادات مورد نظر رئیس مجلس گفت: مصوبه استخدامی دولت طبق روال قانونی اصلاح شد و مراحل اجرایی آن در حال انجام است.
 

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: مصوبه استخدامی دولت که ایراداتی از سوی رئیس مجلس به آن وارد شده بود، اصلاح و به تمام دستگاه های ملی و استانی برای اجرا ابلاغ شد.


سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت خاطر نشان کرد: برخی از دستگاه‌ها این مصوبه را در دستور کار خود قرار داده و حتی آگهی استخدام را نیز به صورت رسمی منتشر کردند و در حال انجام مراحل قانونی آن می باشند.


وی افزود: این مصوبه برای دستگاههای اجرایی لازم الاجراست و می بایستی طبق مصوبه عمل کنند.

کد مطلب 1816963

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