مصوبه استخدامی دولت در حال اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، غلامحسین الهام با اشاره به اصلاح طرح مهرآفرین و رفع ایرادات مورد نظر رئیس مجلس گفت: مصوبه استخدامی دولت طبق روال قانونی اصلاح شد و مراحل اجرایی آن در حال انجام است.



معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: مصوبه استخدامی دولت که ایراداتی از سوی رئیس مجلس به آن وارد شده بود، اصلاح و به تمام دستگاه های ملی و استانی برای اجرا ابلاغ شد.



سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت خاطر نشان کرد: برخی از دستگاه‌ها این مصوبه را در دستور کار خود قرار داده و حتی آگهی استخدام را نیز به صورت رسمی منتشر کردند و در حال انجام مراحل قانونی آن می باشند.



وی افزود: این مصوبه برای دستگاههای اجرایی لازم الاجراست و می بایستی طبق مصوبه عمل کنند.