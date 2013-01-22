الابراهیمی استعفا می دهد/ خروج برخی اتباع روسیه از سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، یک منبع الجزایری اعلام کرد: اخضر الابراهیمی نماینده سازمان ملل در سوریه قصد دارد در پایان ژانویه جاری به سبب شکست تلاش هایش برای حل بحران سوریه استعفا دهد.

این منبع به جزییات بیشتری در این باره اشاره ای نکرد.

خبر دیگر اینکه دو هواپیمای روس برای خارج کردن اتباع روسی مقیم سوریه رهسپار بیروت شده اند.

منابع روسی ضمن اعلام این خبر افزود: هواپیماهای یاک 42 و ال 76 برای تخلیه اتباع روسی که به سبب خشونتهای روسیه مایل به ترک این کشور هستند به لبنان اعزام شده اند.

این در حالی است که یک مسئول سفارت روسیه در دمشق اعلام کرد: روسهایی که منازل آنها در شهرهای بحران زده سوریه تخریب شده است و مایل به بازگشت به روسیه هستند از سوریه خارج می شوند و بحثی درباره خروج همه اتباع روسیه مطرح نیست.

از سوی دیگر شبکه راشاتودی از ورود سه اتوبوس حامل اتباع روسی که سوریه را ترک کرده اند به خاک لبنان و فرودگاه بین المللی رفیق حریری خبر دادند.

شبکه راشاتودی در ادامه بیان کرد: خطوط هوایی میان دمشق و مسکو فعال است و در هفته دو پرواز انجام می شود اما افرادی که قادر به خرید بلیط هواپیما نیستند از طریق بیروت به روسیه باز می گردند.