عسلویه لرزید/ زلزله 3.4 ریشتری در پایتخت انرژی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله با قدرت 3.4 درجه در مقیاس درونی زمین بخش عسلویه را لرزاند.

بخشدار ویژه عسلویه در گفتگو با خبرنگار مهر در بندر عسلویه اظهار داشت: زلزله حدود ساعت 16 به وقوع پیوست و شدت آن 3.4 درجه بوده است.

عبدالله نادری افزود: خوشبختانه این زلزله تاکنون خسارت جانی و مالی نداشته است.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی و امدادی عسلویه در آماده‌باش هستندT گفت: تمام دستگاه‌های ذیربط برای مقابله با زلزله احتمالی در آمادگی کامل هستند.

نادری اذعان کرد: زلزله عصر امروز موجب رعب و وحشت اهالی شهرها و روستاها در بخش عسلویه شده و بسیاری از مردم از منازل خود بیرون آمده‌اند.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشور وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین‌لرزه ساعت 15 و 55 دقیقه و 50 ثانیه در طول جغرافیایی 52.42 و عرض جغرافیایی 27.37 به وقوع پیوسته است.