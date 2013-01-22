شورای آموزش و پرورش هرمزگان در کشور برگزیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی عصر سه شنبه در جلسه ای با مسئولان آموزش و پرورش هرمزگان، عنوان کرد: طبق اعلام معاون وزیر آموزش و پرورش، شورای آموزش و پرورش هرمزگان در بین استانهای کشور رتبه برتر را کسب کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه شوراهای آموزش و پرورش در راستای اجرای سیاست ها و راهکارهای سند تحول بنیادین با بهره گیری و مشارکت صاحب نظران و دلسوزان و آحاد مردم یک ظرفیت موثر جهت نیل به اهداف تعلیم و تربیت است وزارت آموزش و پرورش در راستای تقویت رقابت و ایجاد تحرک و پویایی در فعالیت ها و با در نظرگرفتن شاخص های مرتبط با ارزیابی عملکرد، شورای آموزش و پرورش هرمزگان را حائز رتبه برتر کشوری اعلام کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با بیان اینکه دراین راستا با ارسال لوح تقدیراز خدمات استاندار هرمزگان در جایگاه رئیس شورای آموزش و پرورش وهمچنین دبیر و سایر اعضاء شورا تقدیرشد، خاطرنشان کرد: شورای آموزش و پرورش به عنوان مرجع مهم تصمیم‌گیری در امور آموزش و پرورش موفقیت خود را مدیون حمایت جدی مسئولان به خصوص استاندار هرمزگان در جایگاه ریاست شورا می داند.

آخوندی افزود: در سال‌جاری 11 نشست شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان، 125 مصوبه را دربرداشته است که 80 درصد آن اجرایی شده است.

دبیر شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان با بیان اینکه 170 جلسه شورای آموزش و پرورش نیز در شهرستان‌های استان، 902 مصوبه در برداشته است، خاطرنشان کرد: در مجموع 290 نفر به عنوان اعضای شورای آموزش و پرورش در استان هرمزگان، امور مهم نظام تعلیم و تربیت را راهبری می‌کنند.