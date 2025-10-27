فرماندار بشاگرد: آموزش و پرورش مسئولیتی همگانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای آموزش و پرورش بشاگرد به ریاست جمشید خرمی سرپرست فرمانداری و رئیس شورای آموزش و پرورش بشاگرد و با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسین غلامی امام جمعه، الیاس نظری سرپرست آموزش و پرورش و دیگر اعضای شورا برگزار شد.

در این جلسه موضوعاتی از جمله تعیین تکلیف مدارس فاقد انشعابات آب و برق، جانمایی زمین مناسب برای احداث نخستین استخر شنای دانش‌آموزی و برنامه‌ریزی برای برگزاری آئین تجلیل از پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

الیاس نظری سرپرست آموزش و پرورش بشاگرد در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه جدی به زیرساخت‌های آموزشی اظهار داشت: رسالت ما فراتر از آموزش دروس کلاسیک است وظیفه داریم محیطی سالم، ایمن و پویا برای رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان فراهم کنیم. رفع مشکلات زیرساختی مدارس اقدامی اساسی در مسیر تحقق این هدف است.

جمشید خرمی سرپرست فرمانداری بشاگرد نیز در ادامه با اشاره به اهمیت هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی شهرستان گفت: آموزش و پرورش مسئولیتی همگانی است و همه ادارات باید سهم خود را در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت ایفا کنند چرا که شورای آموزش و پرورش نماد اراده جمعی برای ارتقای وضعیت آموزشی در شهرستان است.

در پایان این جلسه اعضای شورا ضمن تبادل نظر درباره محورهای مطرح‌شده، تصمیماتی برای رفع فوری مشکلات مدارس، تأمین امکانات مورد نیاز و آغاز مطالعات فنی جهت احداث استخر شنای دانش‌آموزی اتخاذ کردند.

گفتنی است این نشست با حضور نمایندگان نهادهای اجرایی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان برگزار شد و نشان داد که تقویت نهاد آموزش و پرورش به‌عنوان زیربنای توسعه انسانی از اولویت‌های اصلی مسئولان بشاگرد به شمار می‌رود.