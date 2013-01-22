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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۲۴

آیت الله باریک بین:

تقویت ارتباط دانشگاه با حوزه های علمیه ضروری است

تقویت ارتباط دانشگاه با حوزه های علمیه ضروری است

قزوین- خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: تقویت ارتباط دانشگاهها با حوزه های علمیه به ارتقای سطح علمی و امور معنوی در مراکز آموزش عالی کمک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از اعضاء شورای دانشجویی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان استان عصر سه شنبه با آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کردند.

آیت الله باریک بین در این دیدار به نقش مهم حوزه های علمیه و ارتباط آن با دانشگاه اشاره کرد و اظهارداشت: باید ارتباط اساتید دانشگاهها و طلاب حوزه های علمیه گسترش یافته تا به نتایج ارزشمندی دست یابیم.
 
وی افزود: اعضای شورا لازم است در مرحله اول با دروس حوزوی انس و الفت بیشتری برقرار کنند تا با مسائل فقهی و دینی آشنایی بیشتری داشته باشند.
 
آیت الله باریک بین دوری از غرور در فراگیری دروس علوم اسلامی را ضروری خواند و یادآورشد: با دوری از تکبر و غرور در فراگیری دروس دینی باید تلاش کرد و برگزاری کلاس های تفسیر قرآن و مباحث اخلاقی و دینی در دانشگاهها می تواند در این زمینه موثر باشد.
 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین بیان کرد: حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در استان نمونه و الگوست و حجت الاسلام عابدینی در این بخش خدمات ارزشمندی انجام داده است که جای تقدیر دارد.
 
وی گفت: حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان که زیر نظر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها فعالیت می کند مروج و معرف دانش های اسلامی به دانشجویان در رشته های مختلف است که مانند موزه ای دینی توانسته نیاز دانشجویان را تامین کند.
 
در ابتدای این دیدار حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین گفت: در حال حاضر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در 24 استان با 30 مرکز فعالیت داشته و مرکز قزوین نیز از سال 87 فعالیت خود را زیر نظر نهاد رهبری در دانشگاههای استان آغاز کرده و کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است.
کد مطلب 1797918

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