  1. استانها
  2. گیلان
۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۳

تداوم اجتماع مردم رشت در شب دویست و هفتم

تداوم اجتماع مردم رشت در شب دویست و هفتم

رشت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم رشت در قرار شبانه دویست و هفتم در میدان را مشاهده می کنید.

دریافت 17 MB
کد مطلب 6956985

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها