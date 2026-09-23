https://mehrnews.com/x3d8yj ۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۳ کد مطلب 6956985 استانها گیلان استانها گیلان ۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۳ تداوم اجتماع مردم رشت در شب دویست و هفتم رشت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم رشت در قرار شبانه دویست و هفتم در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 17 MB کد مطلب 6956985 کپی شد مطالب مرتبط موج ۲۰۵ حضور رشتوندان همزمان با هفته دفاع مقدس در میدان قرار دویست و دوم مردم رشت برای وطن در میدان قرار شبانه رشتی ها به ایستگاه دویست و یکم رسید ماندگاری: «الله اکبر» شعاری که باید در رفتار انسان تجلی پیدا کند برچسبها رشت اجتماع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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