صنعتی - شهرداری؛ مهمترین بازی هفته/ کار سخت گسترش برای حفظ صدر!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری با برگزاری 14 دیدار در گروههای دوگانه پیگیری میشود.
در گروه "الف" گسترش فولاد صدرنشین در تبریز میزبان نساجی مازندران تیم چهارم جدول است که یکی از مهترین بازیهای این هفته محسوب میشود. فولادیها برای حفظ صدرنشینی به 3 امتیاز این بازی نیاز دارند اما نساجی هم در صورت پیروزی در تبریز، خود را به مدعیان لیگ برتری شدن، نزدیک میکند.
دیگر مسابقه مهم این گروه در مسجد سلیمان برگزار میشود جائیکه تیم نفت در خانه میزبان الوند همدان، تیم دوم جدول است. پیروزی در این بازی مسجد سلیمان را به جمع مدعیان باز میگرداند. البته الوند هم میتواند با پیروزی در این مسابقه امیدوار باشد که گسترشیها در خانه امتیاز از دست داده و به صدر برسد.
مس سرچشمه تیم سوم جدول هم به مصاف پارسه ایرانیان، یکی از قعرنشینان میرود و در جدال 6 امتیازی هفته، اتکا گلستان میزبان استقلال اهواز است که برنده این بازی وضعیت خود را در جدول سروسامان خواهد داد.
برنامه دیدارهای هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول در گروه "الف" و جدول ردهبندی این گروه به شرح زیر است:
گروه الف:
پنجشنبه - 05/11/91
* گسترش فولاد تبریز - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
* آهن بافق یزد - ماشینسازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه شهدا سنگ آهن بافق
* اتکا گلستان - استقلال اهواز، ساعت 14، ورزشگاه شهدا گرگان
* مس سرچشمه - پارسه ایرانیان، ساعت 14، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه
* شهرداری اراک - ابومسلم مشهد، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
* نفت مسجد سلیمان - الوند همدان، ساعت 14:15، ورزشگاه بهنام محمودی مسجد سلیمان
* شاهین بوشهر - گلگهر سیرجان، ساعت 14:15، ورزشگاه بهشتی بوشهر
جدول ردهبندی گروه الف:
1- گسترش فولاد تبریز 33 امتیاز
2- الوند همدان 31 امتیاز
3- مس سرچشمه 29 امتیاز
4- نساجی مازندران 27 امتیاز
5- نفت مسجد سلیمان 26 امتیاز
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13- پارسه ایرانیان 13 امتیاز
14- ماشینسازی تبریز 8 امتیاز
در گروه "ب" نبرد صدرنشینی بین تیمهای صنعتی خوزستان با شهرداری یاسوج برگزار میشود. صنعتی در صورت کسب امتیاز در این مسابقه هم میتواند صدر را حفظ کند اما شکست ممکن است این تیم را حتی به رده چهارم هم بفرستد. یاسوجیها نیز برای صدرنشینی باید این تیم را در خانهاش مغلوب کنند، در غیر اینصورت شاید همین رتبه دوم را هم از دست بدهند.
در دیگر مسابقه مهم این گروه پاس همدان میزبان ایرانجوان بوشهر است. پاسیها میتوانند از فرصت تقابل دو تیم بالای جدول و احتمال از دست دادن امتیاز توسط یکی از آنها، با پیروزی در این بازی خود را به صدر نزدیک کنند. راهیان کرمانشاه نیز که میزبان نیروی زمینی تهران است، در صورت برتری در این بازی سخت، اختلاف امتیاز خود را با صدرنشینان کاهش خواهد داد.
در آخرین و تنها بازی این هفته که روز جمعه برگزار میشود، شهرداری تبریز میزبان ملی حفاری اهواز است. آنها در حالی در این دیدار به میدان میروند که از نتایج سایر تیمها اطلاع دارند. برای این تیم هم تساوی صنعتی با شهرداری یاسوج نتیجه بسیار خوبی است زیرا با رسیدن به پیروزی در این بازی خانگی، حتی شانس صدرنشینی هم خواهد داشت.
برنامه دیدارهای هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول در گروه "ب" و جدول ردهبندی این گروه به شرح زیر است:
گروه ب:
پنجشنبه - 05/11/91
* پاس همدان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان
* سایپا شمال - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه شهدا ساری
* برق شیراز - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه دستغیب شیراز
* راهیان کرمانشاه - نیروی زمینی تهران، ساعت 14، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
* صنعتی خوزستان - شهرداری یاسوج، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز
* یادآوران شلمچه - مس رفسنجان، ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز
جمعه - 06/11/91
* شهرداری تبریز - ملی حفاری اهواز، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز
جدول ردهبندی گروه ب:
1- صنعتی خوزستان 31 امتیاز
2- شهرداری یاسوج 30 امتیاز
3- شهرداری تبریز 28 امتیاز - تفاضل گل 7+
4- پاس همدان 28 امتیاز - - تفاضل گل 5+
5- راهیان کرمانشاه 26 امتیاز
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13- فولاد یزد 13 امتیاز
14- یادآوران شلمچه 12 امتیاز
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