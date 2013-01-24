تجهیزات شهربازی های استان از نظر استاندارد بررسی شد

علی اصغر رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آنجا که تجهیزات شهربازی ها و مراکز تفریحی مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباری است، تمامی شهربازیها و مراکز تفریحی در خراسان شمالی مورد بازرسی استاندارد قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 40 مورد بازرسی از تجهیزات شهربازی در استان خراسان شمالی توسط شرکت های تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد صورت گرفته است.

رضازاده با بیان اینکه در جریان بازرسی های صورت گرفته، 12 وسیله شهربازی از شهربازی های این استان به دلیل داشتن نواقص حاد و بحرانی و عدم رفع نقص توسط بهره بردار، پلمب شده اند افزود: همچنین 7 مورد اخطار و تذکر در استفاده و رفع نواقص داده شد و 20 دستگاه بازی نیز مجوز مشروط دریافت کردند.

مدیرکل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی تصریح کرد: شهربازی ها باید دارای استاندارد های محیطی، مکانیکی و الکتریکی و از نظر ایمنی نیز در مبحث آتش سوزی و حوادث، دارای تجهیزات و کمک های اولیه باشند.

وی یادآور شد: بر همین اساس اداره کل استاندارد اقدام به بازرسی از شهربازی ها نموده و در صورتی که تجهیزات و دستگاههای تفریحی دارای شرایط استاندارد باشند، برای آنان گواهینامه صادر می کند.

رضازاده افزود: گواهینامه های صادره دارای اعتبار یکساله است و تمدید مجدد آن منوط به بازرسی های بعدی است.

