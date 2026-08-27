پایان شکار غیرمجاز ۹ متخلف در فراشبند با دستگیری و کشف ۷ سلاح

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر کشاورزی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان فراشبند با همکاری پلیس اطلاعات و یگان سیار محیط زیست استان، طی چند عملیات جداگانه موفق به شناسایی و دستگیری ۹ نفر متخلف شکار شدند.
وی افزود: در جریان این عملیاتها، هفت قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به همراه مقادیری مهمات غیرمجاز کشف و ضبط شد و مأموران همچنین لاشه ۳۵ فرد از گونههای کبک و تیهو را از متخلفان کشف کردند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فراشبند با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونههای بومی حیاتوحش گفت: مقابله با شکار غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفان از اولویتهای یگان حفاظت محیط زیست است و پایش مستمر و حضور میدانی نیروها برای پیشگیری از تخلفات شکار و صید با جدیت ادامه دارد.
کشاورزی همکاری دستگاههای مسئول و همراهی فعالان محیط زیست را در شناسایی تخلفات و حفاظت از حیاتوحش مؤثر دانست و از همکاری یگان حفاظت محیط زیست استان و مجموعه انتظامی شهرستان قدردانی کرد.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در حفاظت از حیاتوحش افزود: استمرار اقدامات پیشگیرانه و حضور مؤثر نیروهای حفاظتی برای مقابله با تخلفات ضروری است و هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید مطابق قانون پیگیری خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست فراشبند خاطرنشان کرد: متخلفان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
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