نکات مهم درباره منابع آزمون دکتری 92 دانشگاه آزاد/ عدم تغییر طراحان

به گزارش خبرنگار مهر، پس از سالها برگزاری آزمون دکتری دانشگاه آزاد به صورت تشریحی، مسئولان مرکز آزمون این دانشگاه به این نتیجه رسیدند که به علت وقت گیر بودن، مشکلات پیش رو و اعلام دیرهنگام نتایج همچنین سایر دلایل، این کنکور را برای نخستین بار به صورت تستی برگزار کنند.

اما شیوه جدید برگزاری کنکور دکتری، در ذهن داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد سوالاتی را در خصوص نحوه یافتن منابع آزمون یا حتی نمونه سوالات تستی که پیش از این در بانک سوالات مرکز آزمون دانشگاه آزاد وجود نداشت، مطرح ساخته است.

پیگیری خبرنگار مهر از مرکز آزمون دانشگاه آزاد حاکی از آن است که علیرغم تستی شدن سوالات، هیچی تغییری در منابع آزمون به وجود نیامده و مسئولان این مرکز به داوطلبانی که دغدغه عدم دسترسی به منابع آزمون دکتری دارند توصیه می کنند همان منابع پیشین معرفی شده در دفترچه راهنما را مطالعه کنند و با استفاده از جستجوهای اینترنتی، می توان منابع رشته های مورد نظر را یافت.

از سوی دیگر، بهترین مرجع در خصوص دریافت اطلاعات درباره منابع آزمون دکتری، مدیران گروهها و واحدها مرجعی که مجوز برگزاری رشته های دکتری را دریافت کرده اند، معرفی شده اند.

همچنین بهره گیری از استادان شاخص رشته های دکتری دانشگاه آزاد از دیگر توصیه های مرکز آزمون به داوطلبان دکتری 92 دانشگاه آزاد برای دسترسی آسان به منابع این کنکور اعلام شده است.

در خصوص زبان هم مسئولان مرکز آزمون تاکید کردند که در کنکور تستی دکتری، سطح زبان تخصصی مد نظر است و به این دلیل، کتاب مشخصی را نمی توان به عنوان منبع معرفی کرد، پس لازم است داوطلبان سطح علمی زبان خود را در رشته مورد نظر افزایش دهند.

همچنین توصیه شده که داوطلبان مقالات علمی مرتبط را که در ISI چاپ شده و با رشته مورد نظرشان همخوانی دارد، مطالعه کنند.

از سوی دیگر فرهنگهای تخصصی زبان در رشته های دکتری می تواند به داوطلبان کمک کند تا در پاسخ دهی به سوالات زبان آزمون دکتری موفق تر باشند.

مرکز آزمون تاکید کرد که طراحان کنکور دکتری تغییر نکرده اند و تنها تفاوت در طراحی سوالات به صورت تستی است.