متروباس برقی جایگزین تراموا در مسیر آزادی تا انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به توسعه شبکه مترو تهران اظهار کرد: طول خطوط مترو از ۲۶۹ کیلومتر به ۳۱۲ کیلومتر و تعداد ایستگاه‌ها از ۱۴۱ به ۱۶۳ ایستگاه رسیده است.

وی افزود: قرارداد چهار خط جدید مترو به همراه بخش باقی‌مانده خط چهار منعقد شده و با آغاز عملیات اجرایی، پیش‌بینی می‌شود طی هفت سال آینده طول شبکه مترو به ۵۱۷ کیلومتر برسد.

شهردار تهران همچنین گفت: تاکنون ۲۵۰۰ اتوبوس نو به ناوگان تهران اضافه شده و ۸۳ درصد اتوبوس‌های پایتخت نوسازی شده است. راه‌اندازی خط تولید اتوبوس‌های ۱۸ متری در تهران نیز در دستور کار قرار دارد.

زاکانی با اشاره به افزایش استفاده از مترو گفت: در دوره اخیر میزان استفاده از مترو حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. همچنین استفاده از مترو و اتوبوس در شرایط جنگ، بر اساس مصوبه شورای شهر، تا پایان جنگ رایگان خواهد بود.

متروباس‌های برقی در راه تهران

وی درباره تغییر الگوی حمل‌ونقل در برخی مسیرهای پایتخت گفت: به جای اجرای طرح تراموا، استفاده از متروباس‌های ۲۶ متری در دستور کار قرار گرفته است. این اتوبوس‌ها برقی هستند و زیرساخت‌های شارژ آنها در حال آماده‌سازی است.

شهردار تهران افزود: متروباس‌ها طی دو تا سه ماه آینده آماده می‌شوند و هزینه اجرای این طرح حدود یک‌سوم هزینه تراموا خواهد بود.

زاکانی همچنین از برنامه برقی‌سازی موتورسیکلت‌های کار و ایجاد خطوط ویژه برای موتورسواران خبر داد و گفت: این طرح با هدف کاهش آلودگی هوا و صدا، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و افزایش ایمنی اجرا می‌شود.

وی از برنامه نوسازی تاکسی‌ها با خودروهای هیبریدی و تلاش برای راه‌اندازی خط تولید این خودروها در داخل کشور خبر داد و گفت این خودروها با یک باک بنزین امکان پیمایش حدود ۱۲۵۰ کیلومتر را دارند.

افتتاح ایستگاه متروی حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

زاکانی در ادامه از افتتاح ایستگاه متروی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در خط ۶ طی هفته‌های آینده خبر داد و گفت: طراحی این ایستگاه با بهره‌گیری از عناصر نوستالژیک و هویت ایرانی ـ اسلامی انجام شده است.

شهردار تهران همچنین درباره خدمات حمل‌ونقل به کودکان استثنایی گفت: امسال ۵ هزار کودک استثنایی در تهران از خدمات رایگان حمل‌ونقل شهرداری بهره‌مند می‌شوند و برای برخی از آنها نیز خودرو اختصاصی برای جابه‌جایی به محل تحصیل در نظر گرفته شده است.