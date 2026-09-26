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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

نرخ سرویس مدارس تهران اعلام شد

نرخ سرویس مدارس تهران اعلام شد

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران از اعلام نرخ‌گذاری جدید سرویس مدارس شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی، با اشاره به مصوبه جدید شورای اسلامی شهر تهران درباره نرخ‌گذاری سرویس مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۵ -۱۴۰۶ گفت: بر اساس این مصوبه، نرخ کرایه‌ها بر مبنای فرمولی شامل مبلغ پایه، ورودیه و هزینه کیلومتر تعیین می‌شود.

وی افزود: برای حمایت از خانواده‌ها، نرخ سرویس ون‌ها ۸۰ درصد و مینی‌بوس‌های خطی ۵۰ درصدِ نرخ خودروهای سواری تعیین شده است. همچنین برای مقطع ابتدایی، با توجه به ضرورت مراقبت بیشتر هنگام سوار و پیاده شدن دانش‌آموزان، ضریب افزایش ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: بر اساس تبصره ۵ ماده یک مصوبه تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۶- ۱۴۰۵ نرخ سرویس مدارس در یک سال تحصیلی، با احتساب ۹ ماه تحصیلی برای مقطع متوسطه و ۸ ماه تحصیلی برای مقطع ابتدایی و با کسر نمودن تعداد روزهای تعطیل رسمی تقویمی محاسبه شده است.

رحیمی تأکید کرد: سازمان تاکسیرانی به عنوان مرجع صدور گواهی صلاحیت، بر حسن اجرای این مصوبه و کیفیت خدمات شرکت‌ها نظارت خواهد کرد و ایمنی دانش‌آموزان در اولویت این سازمان قرار دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران درباره وضعیت سرویس مدارس پایتخت اظهار کرد: متولی سرویس مدارس، آموزش و پرورش است و سازمان تاکسیرانی به عنوان ناظر فعالیت می‌کند و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نیز باید مجوز خود را از این سازمان دریافت کنند.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات در این حوزه افزود: با وجود حمایت‌های وزارت کشور و راه‌اندازی سامانه سپند، همکاری مطلوبی از سوی آموزش و پرورش مشاهده نکردیم و این عدم یکپارچگی موجب سردرگمی خانواده‌ها شده است. شهرداری و پلیس راهور آمادگی دارند هرگونه همکاری لازم را برای ساماندهی سرویس مدارس انجام دهند، اما ذی‌نفعان و دستگاه‌های متولی این حوزه باید برای رفع مشکلات موجود وارد عمل شوند.

رحیمی همچنین درباره آخرین وضعیت شرکت‌های فعال در حوزه سرویس مدارس گفت: از مجموع ۱۳۰ شرکت تاکسیرانی، تاکنون ۶۴ شرکت برای دریافت مجوز به سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران مراجعه کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به آمار ثبت‌نام دانش‌آموزان در سامانه سپند اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۸ هزار و ۳۱۲ دانش‌آموز توسط والدین تهرانی در این سامانه ثبت‌نام کرده و متقاضی دریافت سرویس مدرسه شده‌اند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در راستای حفظ حقوق شهروندان و نظارت مستمر بر اجرای صحیح مصوبات، از اولیای دانش‌آموزان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه دریافت کرایه خارج از نرخ‌نامه مصوب، جهت پیگیری و رسیدگی سریع، از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران گزارش خود را ثبت نمایند تا اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.

کد مطلب 6958978

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