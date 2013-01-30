اجرای گروه آواز فاخته با خوانندگی فلکی در جشنواره موسیقی فجر

سید داریوش کراری، سرپرست گروه موسیقی آوای فاخته قاین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اجرای این گروه در جشنواره موسیقی فجر بیان کرد: هنوز دست‌اندرکاران جشنواره موسیقی فجر زمان دقیقی را برای اجرای برنامه به ما اعلام نکرده‌اند و تنها طبق اعلام قبلی در بازه زمانی 25 بهمن تا 1 اسفند قرارست گروه فاخته برنامه خود را اجرا کند.

وی افزود: اعضای گروه آمادگی لازم برای اجرا در جشنواره موسیقی را دارند و هر وقتی که مسئولان به ما اعلام کنند برنامه‌مان را اجرا می‌کنیم.

کراری با اشاره به نوع اجرا گروه موسیقی آواز فاخته گفت: برنامه در دستگاه ماهور و در سه قسمت تکنوازی، تصنیف‌خوانی و آوازخوانی اجرا می‌شود.

وی همچنین گفت: گروه قرار است تصنیفی را که محمد فلکی آهنگسازی و خوانندگی آن را بر عهده داشته است در جشنواره اجرا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه آواز فاخته قاین از شهرستان قاین از جمله گروه‌های شهرستانی است که در بخش کلاسیک ایرانی جشنواره موسیقی پذیرفته شده در بخش رقابتی این رویداد موسیقایی می‌نوازد.