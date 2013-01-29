شیشه ارمغان نابودی

این باورهای نادرست به دلیل تبادل اطلاعات میان همسالان، تبلیغات سودجویان بازار فروش مواد مخدر و عدم آگاهی والدین از مواد مخدر صنعتی و اثرات مخرب آن شکل گرفته است. رواج مواد مخدر صنعتی در جامعه یک تهدید جدی است که باید در ابعاد گوناگون با این پدیده به مبارزه پرداخت ، در این راستا بالابردن سطح آگاهی مردم نسبت به اثرات مصرف مواد مخدر مجازاتهای قانونی و مشارکت با پلیس در پاکسازی اجتماع و مبارزه با بنیان براندازهای خانواده در این راه حائز اهمیت است.
شیشه چیست؟
شیشه یا متامفتامین یا آیس یا یخ یک ماده محرک بسیار قوی شبیه به کریستالهای بی بو و تلخ مزه بوده که به آسانی در آب و الکل قابل حل است. شیشه ماده ای است آزمایشگاهی که در طبیعت وجود ندارد و در آزمایشگاههای زیرزمینی از بعضی مواد شیمیایی و سمی خطرناک به دست میآید، وقتی این مواد با هم ترکیب میشوند یک ماده شیمیایی قوی تولید میشود که اثرات آن ماهها و سالها در محل تولید به جای میماند ، این در حالی است که همین ماده خطرناک با این اثرات جدی و پایدار وارد بدن افراد مصرف کننده می شود.
گفتنی است علاوه بر اثرات مخرب شیشه برای افراد مصرف کننده، بودن در مکانهای تولید این مواد نیز بسیار پرخطر بوده و برای سازندگان آن نیز اگر از حوادث فیزیکی جان سالم به در ببرند، مبتلا به بیماریهایی همچون اختلالات تنفسی و مسمومیتها می شوند.
اثرات مصرف شیشه؟
شیشه با آزاد سازی دو ماده شیمیایی در مغز باعث برانگیختگی سیستم عصبی مرکزی میشود ، در مراحل اولیه مصرف ، باعث افزایش هوشیاری و قدرت تمرکز و از بین رفتن گرسنگی در فرد میشود و رفته رفته باعث ایجاد سرخوشی و نشاط شدید و سپس ایجاد بیقراری و رفتارهای عجیب و غریب میگردد.
مصرف شیشه بسیار خطرناک است چون با تأثیر روی سیستم عصبی مرکزی، گرسنگی و خستگی را از بین میبرد، مصرف کنندگان شیشه ممکن است ساعات طولانی و حتی چند روز بدون احساس نیاز به غذا یا استراحت به فعالیت ادامه دهند تا حدی که این وضعیت از توان بدن و مغز آنها خارج شده و از کار می افتد.
ریختگی بدن که متفاوت از لاغری است و حتی موجب زشتی چهره میشود از دیگر پیامدهای مصرف شیشه است، همچنین به دلیل افت شدید کارکرد فکری و جسمی بعد از فروکش کردن آثار مصرف، توانمندی افراد به شدت کاهش پیدا میکند. دیگر پیامدهای این ماده بسیار خطرناک سوءظن شدید و رفتارهای پرخطر و بیتوجهی به محدودیتهای اجتماعی میباشد.
مصرف شیشه اثرات متفاوتی را در مقایسه با دیگر مواد مخدر در بدن افراد معتاد ایجاد میکند که در ذیل به تعدادی از آن علائم اشاره میشود:
بیقراری ، فعالیت جسمانی زیاد بدن بدون احساس خستگی ، رفتارهای خشن ، سوءظن و بدبینی نسبت به دیگران ، هذیان و توهم ، گرایشات وسواسی ، بالا رفتن ضربان قلب و فشار خون ، افزایش تنفس ، بالا رفتن درجه حرارت بدن ، گشادی مردمک چشم ، سرخی چهره و چشمها ، تهوع، استفراغ و اسهال ، تحریک پذیری و عصبی بودن ، گیجی و پریشانی ، آسیب جدی به ششها، کبد و کلیه ها ، خشک شدن پوست ، زخمهای پوستی ، پوسیدگی دندانها،اضطراب و افسردگی ، روانپریشی و از دست دادن حافظه ، کمبود ویتامین و مواد معدنی در بدن ، مقاومت پایین در برابر بیماریها ، تکلم آنها سریع و همراه با هیجان فراوان است ، زیاد عرق کردن ، دچار بیخوابی شدن ، تنگ شدن بیش از حد عروق خونی مغز ، از بین رفتن 50 درصد از گیرندههای دوپامین در مغز برای همیشه ، آسیب دیدن گیرندههای سروتونین که منجر به عوارض روانی شدید در فرد مصرف کننده میشود.
اثرات روانی-اجتماعی شیشه؟
مصرف شیشه موجب کاهش علایق و انگیزه ها، کاهش احساس مسئولیت، افت تحصیلی، توجه نکردن به خانواده و شغل میشود. مصرف این ماده مخدرباعث میشود که قدرت تصمیمگیری صحیح در فرد از بین برود به نحوی که مواد جویی و مصرف آن عمده ترین فعالیت او خواهد بود.
مصرف شیشه یک احساس لذت مصنوعی را به انسان میدهد که مغز در حالت طبیعی قادر به آن نبوده و فرد برای تجربه دوباره این لذت به دنبال مصرف آن رفته و متأسفانه برای هربار رسیدن به این لذت میبایست از دفعات پیشین مواد بیشتری را مصرف کند که به آن مصرف پلکانی اعتیاد گفته میشود و این روش تا جایی ادامه پیدا میکند که فرد نهایتاً برای رسیدن به حالت لذت بخشی به تزریق روی میآورد.
اگر صفحات حوادث روزنامهها را ورق بزنیم متأسفانه اتفاقات تأسف برانگیز و غیر انسانی را مطالعه خواهیم کرد که افراد مصرف کننده شیشه مرتکب آن شده اند، نمونه هایی از انواع قتل و جنایت در بدترین شکل ممکن، کشتن نزدیکترین افراد خانواده و... بر اثر توهمات روانی این ماده شوم است که به عنوان ارمغان قرن تلقی شده است.
*سرگرد مرادحسین جعفریان عبدی
رئیس اداره آموزش و مشارکت عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم
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