نبی مکرم اسلام (ص) منشا وحدت جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سلطانعلی دهمرده ظهر یکشنبه در مراسم جشن ویژه ‌ای که به مناسبت هفته وحدت با حضور معتمدان و علمای شیعه و سنی و اقشار مختلف مردم در این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام (ص) به‌ عنوان یکی از محورهای مهم انسجام و اتحاد جامعه اسلامی است.

وی گفت: با توجه به اهمیت وحدت و یکپارچگی بین مسلمانان هفته وحدت به عنوان هفته یگانگی و بهم پیوستن دنیای اسلام است.

وی افزود: امسال به دلیل تهاجم دشمن بر امت اسلامی هفته وحدت از اهمیت ویژه ‌ای برخوردار است.

فرماندار هیرمند همچنین به فرارسیدن سی‌ و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و بیان داشت: امسال مراسم دهه فجر با شکوه خاصی در این شهرستان برگزار می شود.

مسئول تبلیغات اسلامی هیرمند نیز در این مراسم گفت: هفته وحدت در بین امت‌ های اسلامی از جایگاه ویژه‌ ای برخوردار است زیرا موجب همدلی و همبستگی بین مسلمانان می ‌شود.

حجت ‌الاسلام احمد ظریف صیادی افزود: ایجاد اتحاد بین مسلمانان باعث می شود دشمن نتواند فتنه‌ هایی را که برای نابودی اسلام در پیش دارد، عملی سازد.

امام جمعه اهل سنت دوست ‌محمد نیز در این مراسم گفت: مسلمانان باید هوشیار باشند و وحدت کلمه را با قلوب پاک و خالص و با جان و دل حفظ کنند تا جلوی فتنه‌ های دشمن گرفته شود.

مولوی یارمحمد آزارنیا براهویی افزود: برنامه‌ های هفته وحدت موجب تبیین اهمیت توسعه و ترویج سیره پیامبر اکرم (ص) و اشاعه فرهنگ دینی و تعالیم اسلامی در بین مردم و نیز اهمیت وحدت و انسجام دینی در جامعه اسلامی خواهد شد.