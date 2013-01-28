چهار شهر جدید به نقشه تقسیمات کشورى اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده(13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری-مصوب 1362- تصویب کرد؛ روستای زیار از توابع دهستان براآن جنوبی بخش مرکزی شهرستان اصفهان به شهر تبدیل و به عنوان شهر زیار شناخته می شود.



ایجاد یک شهر جدید در استان گلستان



بر اساس مصوبه دیگر دولت، روستای پیشکمر مرکز بخش پیشکمر شهرستان کلاله در استان گلستان به شهر تبدیل و به عنوان شهر فراغی نامگذاری می شود.



همچنین مرکز دهستان بنفشه تپه بخش نوکنده شهرستان بندرگز در استان گلستان از شهر نوکنده به روستای جفاکنده تغییر می یابد و مرکز دهستان دلند تابع بخش مرکزی شهرستان رامیان در استان گلستان از شهر دلند به روستای توران فارس تغییر می یابد.



ایجاد دو شهر جدید در استان کردستان



بر اساس مصوبه دولت، روستای توپ آغاج از توابع دهستان سیلتان بخش مرکزی شهرستان بیجار در استان کردستان به شهر تبدیل و به عنوان شهر توپ آغاج شناخته می شود.



همچنین روستای پیرتاج از توابع دهستان پیرتاج بخش چنگ الماس شهرستان بیجار به شهر تبدیل و به عنوان شهر پیرتاج شناخته می شود.



چند تغییر در نقشه جغرافیایی استانهای تهران و فارس



بر اساس مصوبه دیگر دولت، نام شهر صالح آباد از توابع بخش گلستان شهرستان بهارستان در استان تهران به صالحیه تغییر می یابد و روستاهای قوچ حصار و سلمبر از توابع دهستان کهریزک بخش کهریزک شهرستان ری با یکدیگر ادغام و به عنوان روستای گل حصار نامگذاری می شود.



بر این اساس، خط مرزی بین استانهای فارس و کرمان نیز تعیین می شود و مزرعه چاه عمیق عشایری از دهستان ریزآب بخش قطروئیه شهرستان نیریز استان فارس منتزع و به دهستان گلستان بخش گلستان شهرستان سیرجان استان کرمان الحاق می شود.