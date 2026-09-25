۱۴ نظامی قزاقستان در دریای خزر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع قزاقستان امروز جمعه اعلام کرد که شمار جان‌ باختگان حادثه در دریای خزر، به ۱۴ نفر افزایش یافته است.

در بیانیه وزارت دفاع قزاقستان در این خصوص آمده است که عملیات جستجو و نجات پس از این حادثه به پایان رسیده و صبح جمعه جسد ۲ نیروی نظامی دیگر نیز از آب گرفته شده است.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: فرماندهی و کارکنان وزارت دفاع و نیروهای مسلح جمهوری قزاقستان، عمیق‌ترین و صمیمانه‌ترین مراتب تسلیت خود را به خانواده‌ها و عزیزان این نیروهای نظامی جان‌باخته ابراز می‌دارند.

وزارت دفاع قزاقستان دیروز پنج‌شنبه اعلام کرده بود که ۱۷ نیروی نظامی در منطقه «مانگیستائو» در جنوب غربی این کشور، حین انجام یک مأموریت آموزشی رزمی به درون دریا کشیده شده‌اند و در ابتدا مرگ ۹ نفر از آن‌ها تأیید شده بود. این وزارتخانه خاطرنشان کرد که حادثه مذکور «به‌دلیل وخامت ناگهانی شرایط جوی و تشدید وزش باد» رخ داد و هیئتی به ریاست «دائورن کوسانوف»، وزیر دفاع، برای بررسی فوری جزئیات و علل این حادثه به محل اعزام شده است.

«قاسم‌جومارت توکایف»، رئیس‌جمهور قزاقستان با صدور فرمانی روز جمعه را عزای عمومی اعلام کرد.