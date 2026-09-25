مجید درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، از توزیع ۳ هزار و ۶۸۲ بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان جامعه هدف این سازمان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف حمایت از دانشآموزان و کمک به تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی آنان انجام شده است.
وی افزود: با وجود محدودیتها و مشکلات موجود در بخشهای مختلف، بهزیستی تلاش کرده است از ظرفیتهای در اختیار برای پشتیبانی از جامعه هدف استفاده کند و در این مسیر، تأمین لوازم مورد نیاز دانشآموزان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: توزیع لوازمالتحریر تنها به معنای تأمین یک نیاز مادی برای دانشآموزان نیست، بلکه این اقدام پیام همراهی و حمایت به دانشآموزان و خانوادههای آنان دارد.
درویشی در ادامه به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین جهیزیه اشاره کرد و گفت: تاکنون ۳۵۰ سری جهیزیه به افرادی که در این زمینه ثبتنام کرده و در صف دریافت جهیزیه قرار داشتند، تحویل شده است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر ۳۵۰ سری جهیزیه توزیعشده، ۱۵۰ سری جهیزیه دیگر نیز در مهرماه با حضور رئیس سازمان بهزیستی و جمعی از مسئولان کشوری و استانی اهدا خواهد شد.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه اظهار کرد: با توزیع این ۱۵۰ سری جهیزیه، صف انتظار دریافت جهیزیه در استان به صفر خواهد رسید.
درویشی با اشاره به تداوم برنامههای حمایتی بهزیستی افزود: استفاده از ظرفیتهای موجود برای پاسخگویی به نیازهای جامعه هدف و کاهش مشکلات آنان همچنان در دستور کار قرار دارد.
نظر شما