به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمانی روز جمعه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: این حادثه حوالی ساعت ۱۹ روز گذشته در مسیر ریلی جلفا ـ تبریز رخ داد و یک دستگاه ون بدون مسافر از مسیر غیرمجاز وارد حریم راهآهن شد.
وی افزود: این خودرو پس از ورود به حریم راهآهن، در مسیر ریل متوقف شده بود که با قطار در حال حرکت در مسیر جلفا ـ تبریز برخورد کرد.
مدیرکل راهآهن آذربایجان با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی نداشت، ادامه داد: قطار نیز در این حادثه دچار خسارت نشد و تنها خودروی ون بر اثر برخورد با قطار آسیب دید.
سلیمانی علت وقوع این حادثه را ورود غیرمجاز خودرو به مسیر ریلی عنوان کرد و بر ضرورت رعایت حریم راهآهن و جلوگیری از تردد خودروها از مسیرهای غیرمجاز تأکید کرد.
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