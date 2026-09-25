به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمانی روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: این حادثه حوالی ساعت ۱۹ روز گذشته در مسیر ریلی جلفا ـ تبریز رخ داد و یک دستگاه ون بدون مسافر از مسیر غیرمجاز وارد حریم راه‌آهن شد.

وی افزود: این خودرو پس از ورود به حریم راه‌آهن، در مسیر ریل متوقف شده بود که با قطار در حال حرکت در مسیر جلفا ـ تبریز برخورد کرد.

مدیرکل راه‌آهن آذربایجان با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی نداشت، ادامه داد: قطار نیز در این حادثه دچار خسارت نشد و تنها خودروی ون بر اثر برخورد با قطار آسیب دید.

سلیمانی علت وقوع این حادثه را ورود غیرمجاز خودرو به مسیر ریلی عنوان کرد و بر ضرورت رعایت حریم راه‌آهن و جلوگیری از تردد خودروها از مسیرهای غیرمجاز تأکید کرد.