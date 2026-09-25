به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جهانیان، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در سفر دو روزه به استان فارس، با همراهی جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، وضعیت محورهای مواصلاتی این استان را به صورت میدانی بررسی کرد.

در این سفر، محورهای مواصلاتی شهرستان‌های فراشبند، کازرون، کوهچنار، نورآباد، فیروزآباد، کوار، فسا، سروستان، خفر، داراب، نی‌ریز، استهبان و خرامه و مسیرهای منتهی به داریون مورد بازدید قرار گرفت.

محور فراشبند–جم، فراشبند–کازرون–نورآباد، محورهای فیروزآباد و گردنه موک، مسیرهای مواصلاتی کوار و محور فسا–سروستان در محدوده امامزاده اسماعیل و میان‌جنگل از جمله مسیرهایی بود که در جریان این بازدیدها مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین وضعیت راه‌های اصلی و فرعی، محورهای روستایی و عشایری، پل‌ها و تونل‌ها، ابنیه فنی، نقاط رانشی و ریزشی، تابلوها و علائم، حریم و ایمنی راه‌ها و ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری مورد ارزیابی قرار گرفت.

پیگیری مشکلات راه‌های فسا

در ادامه این سفر، مسائل و نیازهای حوزه راه شهرستان فسا در نشستی با حضور معاون سازمان راهداری، مسئولان استانی و شهرستانی در بخشداری نوبندگان بررسی شد.

محورهای فسا، سروستان و بیدک، راه‌های فرعی و اصلی و مسیرهای عشایری این شهرستان نیز از دیگر بخش‌های برنامه بازدید معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور بود.

در شهرستان خفر نیز وضعیت محور خاوران و در ادامه محورهای استهبان–خرامه–داریون و راه‌های شهرستان داراب مورد بررسی میدانی قرار گرفت و مسائل مرتبط با نگهداری و بهسازی راه‌ها، ایمنی، رفع نقاط حادثه‌خیز و نیازهای اجرایی و اعتباری مطرح شد.

جهانیان همچنین در جریان این سفر با کارکنان و رؤسای ادارات راهداری شهرستان‌های فارس دیدار کرد و از توان عملیاتی ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری استان بازدید داشت.

حضور در همایش آموزشی و ترویجی «ارزیابی نقش قیرهای اصلاح‌شده در ارتقای کیفیت رویه‌های آسفالتی» و شرکت در مراسم تشییع راهدار فقید استان فارس نیز از دیگر برنامه‌های سفر دو روزه معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به فارس بود.

این سفر با هدف ارزیابی مستقیم وضعیت شبکه راه‌های فارس، شناسایی نیازهای راهداری، بررسی روند اجرای پروژه‌ها و پیگیری مسائل مرتبط با ایمنی، نگهداری و بهسازی محورهای مواصلاتی استان انجام شد.