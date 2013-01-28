آغاز بارش باران از امشب در قم/ بارش برف از پنجشنبه

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امروز هوای قم ابری است و از اواخر وقت بارندگی آغاز شده و تا فردا ظهر نیز بارندگی ادامه دارد.
وی گفت: در روز چهارشنبه هوا صاف است و از اواخر چهارشنبه هوا ابری می شود و در پنجشنبه نیز هوا ابری است.
مدیر کل هواشناسی استان قم بیان کرد: یک سیستم جدید از چهارشنبه وارد کشور شده که این سیستم در روز پنجشنبه وارد قم شده و از اواخر شب پنجشنبه بارش در قم آغاز میشود که این بارشها احتمالا تا صبح به صورت برف خواهد بود.
وی گفت: دمای فعلی هوا حداقل 9 درجه و حداکثر 14 تا 15 درجه بالای صفر است.
زارع ادامه داد: سرعت وزش باد نیز بین 2 تا هفت متر بر ثانیه بوده و سمت آن نیز غربی است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان قم از آغاز بارش باران از امشب در این استان خبر داد.
یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امروز هوای قم ابری است و از اواخر وقت بارندگی آغاز شده و تا فردا ظهر نیز بارندگی ادامه دارد.
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