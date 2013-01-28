تغییرات جدید در تقسیمات کشوری مازندران صورت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس حکم وزیر کشور، بخش کیاکلا به شهرستان ارتقا می یابد و فرمانداری جدید التاسیس سیمرغ به عنوان بیستمین شهرستان مازندران ایجاد خواهد شد.

به موجب تصویب نامه هیئت وزیران که به تایید رئیس جمهور رسید، بخش کیاکلا به شهرستان ارتقا می یابد و فرمانداری جدید التاسیس سیمرغ به عنوان بیستمین شهرستان مازندران ایجاد خواهد شد.

تاسیس بخش کلارآباد در شهرستان عباس آباد



کلارآباد به عنوان بخشی مستقل در حوزه فرمانداری شهرستان عباس آباد تاسیس می شود.

به موجب تصویب نامه هیئت وزیران که به تایید رئیس جمهور رسید، مقرر شد کلارآباد به عنوان بخشی مستقل در حوزه فرمانداری شهرستان عباس آباد تاسیس شود.

آیین رسمی تشکیل بخشداری جدیدالتاسیس کلارآباد به زودی و در ایام دهه مبارک فجر برگزار می شود.

هادی شهر، دومین شهر مزین به ائمه معصومین



شهر کله بست در حوزه شهرستان بابلسر به نام هادی شهر تغییر نام یافت.به موجب تصویب نامه هیئت وزیران که به تایید رئیس جمهور رسید، شهر کله بست در حوزه شهرستان بابلسر به نام هادی شهر تغییر نام یافت.

هادی شهر پس از قائم شهر دومین شهر مازندران بوده که مزین به نام پربرکت ائمه معصومین است.

هادی شهر زادگاه بزرگانی نظیر آیت الله روحانی و شهدای سرافرازی نظیر حجت الاسلام شیخ محمد علی توسلی، تقی فداییان و عباس کامران است.

تاسیس بخش زیرآب در شهرستان سوادکوه



زیرآب به عنوان بخشی جدید در حوزه فرمانداری شهرستان سوادکوه تاسیس می شود.

به موجب تصویب نامه هیئت وزیران که به تایید رئیس جمهور رسید، مقرر شد زیرآب به عنوان بخشی مستقل در حوزه فرمانداری شهرستان سوادکوه تاسیس شود.

آیین رسمی تشکیل بخشداری جدیدالتاسیس زیرآب به زودی و در ایام دهه مبارک فجر برگزار می شود



تاسیس بخش دشت سر در شهرستان آمل

دشت سر به عنوان بخشی جدید در حوزه فرمانداری شهرستان آمل تاسیس می شود.

به موجب تصویب نامه هیئت وزیران که به تایید رئیس جمهور رسید، مقرر شد دشت سر به عنوان بخشی مستقل در حوزه فرمانداری شهرستان آمل تاسیس شود.



رودپی شمالی، بخشی جدید در حوزه شهرستان ساری



رودپی شمالی به عنوان بخشی جدید در حوزه فرمانداری شهرستان ساری تاسیس می شود. بنا به پیشنهاد اینجانب و تایید وزیر کشور و عنایت ویژه رئیس جمهور و مستند به اختیارات تفویضی هیئت وزیران به استانداران، مقرر شد بخشداری رودپی شمالی به مرکزیت منطقه تاریخی فرح آباد در حوزه شهرستان ساری تاسیس شود.

دو بخش جدید به بخشداری های ساری افزوده شد و آیین رسمی تشکیل بخشداری جدیدالتاسیس رودپی شمالی به زودی برگزار خواهد شد.

تاسیس بخش رودپی جنوبی



رودپی جنوبی به عنوان بخشی جدید در حوزه فرمانداری شهرستان ساری تاسیس می شود.

بنا به پیشنهاد استاندار و تایید وزیر کشور و عنایت ویژه رئیس جمهور و مستند به اختیارات تفویضی هیئت وزیران به استانداران، مقرر شد بخشداری رودپی جنوبی به مرکزیت آکند در حوزه شهرستان ساری تاسیس شود.

دو بخش جدید به بخشداری های ساری افزوده شد و آیین رسمی تشکیل بخشداری جدیدالتاسیس رودپی جنوبی به زودی برگزار خواهد شد.

مازندران دارای 20 شهرستان و سه میلیون نفر جمعیت دارد.