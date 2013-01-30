برگزاری برنامه های قرآنی در دهگلان/ تقویت فعالیت های قرآنی در دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دهگلان از آمادگی تشکل های دینی و مردمی شهرستان برای اجرای برنامه ها و مراسمات ویژه ایام الله دهه فجر در این شهرستان خبرداد.

حجت الاسلام عباسعلی منتظری اظهار داشت: در آستانه فرا رسیدن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ایام الله دهه فجر و به مناسبت گرامیداشت این ایام، مسئولین تشکل های دینی و مردمی مرتبط با اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دهگلان از جمله کانون های فرهنگی، هیئت های مذهبی و خانه های قرآن شهری و روستایی با حضور در این اداره، آمادگی خود را برای برگزاری و اجرای مراسم و برنامه های ویژه ایام الله دهه فجر اعلام کردند.

وی افزود: از جمله این برنامه ها، برگزاری جشن های مردمی، برگزاری مراسم محفل انس با قرآن کریم، برگزاری مسابقات قرآنی در بین قرآن آموزان خانه های قرآن شهری و روستایی و غیره است که در طول دهه فجر توسط این تشکل ها برگزار می شود.

برگزاری دوره جریان شناسی نحله های انحرافی در مریوان

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان گفت: به همت این اداره دو دوره جریان شناسی نحله های انحرافی در شهرستان مریوان برگزار می شود.

حجت الاسلام امیر کاوه ادامه داد: با پیگیری و رایزنی با مرکز بزرگ اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی، دو دوره جریان شناسی نحله های انحرافی ویژه روحانیون، طلاب و دانشجویان سطح دانشگاه ها در ایام الله دهه مبارکه فجر و ماه مبارک ربیع الاول این شهرستان برگزار می شود.

برگزاری محفل انس با قرآن کریم در مریوان

کارشناس امورقرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان بیان کرد: به مناسبت هفته وحدت و دهه مبارکه فجر 20 محفل انس با قرآن کریم در شهرستان مریوان برگزار می شود.

محمد زاهدی پور از برگزاری محافل انس با قرآن کریم و جلسات ختم قرآن کریم به مناسبت هفته وحدت و دهه مبارکه فجر در سطح موسسات و خانه های قرآن شهری و روستایی خبرداد.

وی یادآور شد: از فعالیت های ویژه این ایام مبارک در سطح مراکز قرآنی شهرستان می توان به برگزاری مراسم مولودی خوانی، برگزاری کلاس های قرآن کریم، جلسات ختم قرآن و محافل انس با قرآن کریم اشاره کرد.

پژوهش های دانشگاه ها باید به سوی فعالیت های قرآنی سوق داده شود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیواندره گفت: اساتید و دانشجویان دانشگاه ها پژوهش های خود را باید به سوی فعالیت های قرآنی سوق دهند.

حجت الاسلام سید علی اصغر تقوی از اساتید و دانشجویان دانشگاه های پیام نور و علمی کاربردی خواست تا پژوهش های خود را به سوی فعالیت های قرآنی سوق دهند و بیشتر در زمینه هایی که جوانان و نوجوانان امروزه با آن مواجه هستند پژوهش کنند.

وی امر به معروف و نهی از منکر، عفاف و حجاب، ازدواج، اعتیاد و ماهواره را از مهمترین موضوعاتی عنوان کرد که باید به آن توجه ویژه ای شود.