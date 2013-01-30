اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره روزنامه نگاران دستگیر شده/ کشف شبکه مرتبط با BBC

به گزارش خبرگزاری مهر وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای اعلام کرد: در آستانه دهه مبارک فجر و با عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب عظیم اسلامی ، به استحضار ملت شریف و سر افراز ایران می رساند که این وزارتخانه در چارچوب وظایف و مسئولیت های قانونی خویش در مبارزه با هر گونه نفوذ و دخالت بیگانگان و بد خواهان ملت آزاده ایران اسلامی ، موفق به کشف یکی از بزرگترین شبکه های رسانه ای متصل به اردوگاه رسانه ای استکبار شد.

این شبکه که توسط سازمان عملیات روانی دولت انگلیس (موسوم به بی بی سی ) با بهره برداری از تجارب مقطع فتنه 88 احداث و با همکاری چند دولت غربی اداره می شد، به دلیل چند لایه بودن، گستردگی ، بهره برداری از ابزار و روشهای خاص ارتباطی در ارسال اخبار و دریافت خطوط کاری از عوامل بیگانه، ماهها تحت نظر و تعقیب سربازان گمنام امام زمان (عج) قرار داشت تا سرانجام با تکمیل چرخه شناسایی عوامل داخلی، عوامل مستقر در خارج از کشور، گردآوری اطلاعات و فراهم نمودن مستندات قضایی لازم، مورد اقدام قانونی قرار گرفت. در این راستا مواردی را متذکر می گردد:

1- به دلیل حساسیت ویژه پرونده و ملاحظات متعدد اطلاعاتی، امنیتی و قضایی، اطلاعات گردآمده از ارتباط افراد بازداشت شده با شبکه عملیات روانی دولت انگلیس، کاملا مستند و مستحکم بوده و حتی فارغ از اقاریر متهمان، گویای نوع و ماهیت سازماندهی رسانه ای بیگانگان می باشد.

2 - به دلیل تعدد عناصر مرتبط با این شبکه ( در داخل و خارج از کشور ) و با توجه به تفاوت های موجود در نوع و سطح تماس عناصر مورد نظر با شبکه موصوف و اطلاعات ارائه شده و احتمالا عدم آگاهی تعدادی از مرتبطین نسبت به منشاء خارجی شبکه، لذا ضمن استمرار تحقیقات در روزهای آینده، ممکن است تعدادی دیگر از مرتبطین شبکه احضار یا بازداشت و عده ای از بازداشت شدگان قبلی، مرخص شوند. بنابر این اطمینان می دهد که این روند تا تحقیق از آخرین فرد وابسته به این شبکه استمرار خواهد یافت و جنجال های رسانه ای ماشین جنگ روانی استکبار ، سازمان های به اصطلاح حقوق بشری وابسته به آن اردوگاه و بیانیه های انبوه سازمان های متعدد جعلی و خلق الساعه، کمترین تاثیری بر اراده سربازان گمنام امام زمان (عج) و روند اقدامات جاری نخواهد گذاشت.

در پایان، ضمن تشکر صمیمانه از همکاری بی شائبه رسانه های مختلف در مراحل تحقیقات و جمع آوری های اطلاعاتی و با سپاس فراوان از مساعدت و همدلی های مرجع محترم قضایی، تاکید می گردد که در اولین زمان مقتضی، اطلاعات مهمی پیرامون ابعاد مختلف این پرونده منتشر خواهد شد.