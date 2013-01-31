تصویر سازی انقلاب 57 در میدان شهدای مشهد انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی مجد صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران از از فضاسازی میدان شهدا و تصویرسازی این میدان خبر داد و افزود: این تصویر سازی، تصویری از شادی و نشاط مردم مشهد در میدان شهدا در سال 57، در 22 بهمن سال جاری برای اولین بار به نمایش گذاشته می شود.

اکران های شهری با موضوع دهه فجر

وی از اکران های شهری با موضوع دهه فجر خبر داد و افزود: 5هزار مترمربع فضاسازی شهری در بیش از 500 سازه تبلیغاتی سطح شهر، با موضوع دهه فجر و پیام های مرتبط شامل بیلبورد، تابلو و رولاپ انجام خواهد شد

وی درباره ویژه برنامه های این مدیریت در دهه فجر در روز راهیپیمایی 22 بهمن ایستگاهی به ابعاد 200 مترمربع در میدان شهدا برپا خواهد شد، همچنین فضا سازی محیطی نسبت به توزیع محصولات فرهنگی از قبیل 10 هزار پرچم دستی جمهوری اسلامی، پلاکارد امام و رهبری، سربند حمایل کلاه کاغذی، بادکنک و سایر محصولات تبلیغاتی در بین مردم اقدام خواهد شد.

مجد ادامه داد: در روز 22 بهمن پرچم طولی جمهوری اسلامی در اندازه 100 متر در مسیر راهپیمایی توسط مردم حمل خواهد شد.

وی بابیان این مطلب که اجتماع مردم در روز 12و 22 بهمن در میدان شهدا خواهد بود، افزود: جایگاه مراسم افتتاحیه برنامه های دهه فجر 12 و 22 بهمن ماه توسط مدیریت مراسم و اکران های فرهنگی تبلیغی شهرداری انجام می شود.

نور افشانی در 22 نقطه شهر مشهد

مجد از مراسم نورافشانی در 22 نقطه شهر مشهد در شب 22 بهمن خبر دادو افزود: این مراسم به طورهمرمان ساعت 21 همراه با بانگ الله اکبر مردم برگزار خواهد شد.

وی افزود: 50 سری عکس از سیر تاریخ انقلاب طراحی شده که در مقابل ادارات و نهادها نصب خواهد شد، همچنین تلویزیون شهری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری در طول دهه فجر در میادین اصلی شهر مستقر و نسبت به بخش فیلم و تیزر مرتبط اقدام خواهد کرد.

مدیر مراسم و اکران‌های فرهنگی تبلیغی شهرداریمشهداز نصب 200 تابلوی تصاویر شهدای مشهد در انقلاب اسلامی خبر داد و افزود: این تصاویر در خیابان امام رضا (ع) نصب خواهد شد،5هزار پرچم آویز جمهوری اسلامی در کلیه معابر سطح شهر نصب می شود.

برگزاری همایش دهه چهارم دهه پیشرفت و عدالت

وی ادامه داد:همایش دهه چهارم، دهه پیشرفت و عدالت ویژه همیاران شهربهشت با حضور شخصیت های علمی و فرهنگی کشور 18بهمن در فرهنگسرای کودک برگزار می شود.

مجد از برگزاری ویژه برنامه های دهه فجر انقلاب با حضور فعالان فرهنگی خبر داد و گفت: این برنامه در محل سالن صبا به مدت 5 شب برگزار شد و در حاشیه آن بیش از 400 غرفه ارائه خدمات فرهنگی توسط خادمین شهر بهشت برپا می شود بازدید از نمایشگاه، سرود، تئاتر مفهومی، مسابقه و برنامه های متنوع فرهنگی از دیگر بخش های این ویژه برنامه است.