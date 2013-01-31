به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 40 اثر با موضوع آزاد و به شیوه‌ی نسخ،‌ثلث، شکسته و نستعلیق به نمایش گذاشته می‌شود.

نمایشگاه یاد شده از پانزدهم تا هجدهم بهمن‌ماه جاری از ساعت 15 تا 18 در نگارخانه میرعلی تبریزی خانه فرهنگ تبریز برپا خواهد بود.

استاد حسن کرمانی از هنرمندان باسابقه خوشنویسی کشور و اولین استاد رسمی انجمن خوشنویسان ایران در آذربایجان شرقی است که در چهار رشته و گرایش خوشنویسی شامل نستعلیق، شکسته، نسخ و ثلث فعالیت داشته و در هر یک از گرایش های یاد شده موفق به کسب عناوین برتر در جشنواره های کشوری و بین المللی شده است.

نمایشگاه کتاب "فرهنگ زندگی و انقلاب اسلامی"در مرند گشایش یافت

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مرند در آیین برپایی و افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: نمایشگاه های کتاب و نرم افزار " فرهنگ زندگی و انقلاب اسلامی " به مناسبت سی وچهارمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به مدت 10 روز در طول دهه فجر سال جاری برگزار می شود.

محمد حسین شناور افزود: این نمایشگاه با بیش از دو هزار عنوان کتاب برپا شده و گلچینی از بهترین آثار با موضوع علوم قرآنی ، انقلاب اسلامی، بصیرت، فته انگیزی وفتنه انگیزان تاریخ ، بیداری اسلامی ، تاریخ انقلاب اسلامی، تفکرات واموزه های اخلاقی امام خمینی و رهبری، دفاع مقدس و فرقه شناسی بوده و کتب این نمایشگاه با تخفیف ویژه تا 40 درصد در معرض دید عموم علاقمندان قرار گرفته است.

شناور افزود: همزمان با 100 نقطه از کشور این نمایشگاه در دونوبت صبح وعصر از ساعت 9 صبح تا هفت شب در سالن مجتمع فرهنگی وهنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مرند برپاست.