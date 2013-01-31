حمله هکرهای چینی به روزنامه نیویورک تایمز

به گزار خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارش خود می نویسد : در چهار ماه گذشته بطور مرتب هکرهای چینی به سیستم های رایانه ای روزنامه نیویورک تایمز حمله کرده اند.

این حملات موجب بروز مشکلاتی در رایانه های این روزنامه آمریکایی شده و حتی گذرواژه های خبرنگاران و گزارشگران نیویورک تایمز نیز دچار تغییرات شده اند.

این برای اولین بار نیست که آمریکا چین را متهم به فعالیت سایبری علیه خود می کند و در سال های گذشته واشنگتن در موارد متعددی این ادعا را مطرح کرده است.

در همین رابطه در سال 2012 میلادی گزارشی که به سفارش کمیسیون امور اقتصادی، امنیتی چین-آمریکا در کنگره ایالات متحده تهیه شده بود ادعا می کرد ارتش چین بر مقابله اطلاعاتی و سایبری در فضای اینترنت تمرکز ویژه ای دارد.



این گزارش همچنین از پیشرفت های جدید چین در زمینه سخت افزارهای رایانه ای و تولید تجهیزات مخابراتی پیشرفته خبر می داد. نکته قابل توجه در این گزارش ۱۳۶ صفحه ای آن بود که برخی از شرکت های اقتصادی چین با همکاری سایر کشورها مشغول ارایه خدمات فناوری و تحقیقاتی به "ارتش آزادی بخش خلق" (PLA) چین هستند.



بر اساس این گزارش که توسط مرکز تحقیقاتی "نورثراپ گرومن" برای ارائه در کنگره آمریکا تهیه شده ارتش آزادی بخش خلق (که به مجموعه نیروهای مسلح جمهوری خلق چین اطلاق می شود) اهمیت ویژه ای برای این تئوری نظامی قائل است که "موفقیت در جنگ بستگی به میزان کنترل و دسترسی به اطلاعات دارد."