به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر حصاری نخستین عرصه فعالیت حوزه‌های علمیه خواهران در تبلیغ و ترویج انقلاب اسلامی را عرصه تئوریک و پژوهشی عنوان کرد و افزود: در این عرصه، به منظور تحکیم بنیان‌های فکری و ایدئولوژیک نظام و انقلاب، فعالیت‌های نظری و تئوری برای رویکردهایی که نظام داشته است صورت می‌گیرد.



وی با اشاره به اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی یک بلوک قدرت سیاسی جدید در روابط بین‌الملل شکل گرفت، افزود: این بلوک قدرت در برابر بلوک‌های قدرت سنتی سرمایه‌داری و سوسیالیستی سربرآورد و طبعا مورد تهاجم گسترده ایدئولوژیک از سوی دشمنان قرار گرفت. از جمله فعالیت‌های گسترده حوزه‌های علمیه به ویژه حوزه‌های علمیه خواهران کار جدی بر روی تحکیم نظری بنیان‌های نظام اسلامی است.



دبیر شورای برنامه‌ریزی آموزشی تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران دومین عرصه فعالیت حوزه‌های علمیه خواهران در تبلیغ و احیای انقلاب اسلامی را عرصه نظام‌سازی برشمرد و افزود: باید متناسب با تحولات گسترده جوامع بشری در عصر حاضر، آموزه‌های اسلامی را به ساختار تبدیل کنیم و این یک کار چندضلعی و بین‌رشته‌ای در مورد نظام و انقلاب است.



وی با بیان اینکه نظام‌سازی برای جمهوری اسلامی و مدل‌سازی برای انقلاب باید دنبال شود، افزود: باید امکان تکرار انقلاب و ارائه مدل انقلاب به سایر جوامع یعنی صدور انقلاب فراهم شود.



حجت‌الاسلام حصاری یکی دیگر از عرصه‌های تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران نسبت به انقلاب و نظام را ترویج و تقویت اصول و باورهای اسلامی انقلاب و نظام در نسل‌های جدید دانست و ادامه داد: این یک کار تبلیغی مهم در جامعه امروز است و هرچه زمان می‌گذرد با نسل‌هایی مواجه می‌شویم که نه پیش از انقلاب بوده‌اند و نه مبارزات بعد از انقلاب و جنگ را درک کرده‌اند، پس به عنوان مباحث تاریخی به این موضوعات می‌نگرند.



وی افزود: اصول و ارزش‌های انقلاب باید به عنوان اصول رفتاری نسل جدید درآید تا انقلاب استمرار یابد و حرکت نظام به سمت اهداف اسلامی استمرار پیدا کند.



دبیر شورای برنامه‌ریزی آموزشی تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به نفوذ و نقش بانوان طلبه در خانواده‌ها، افزود:‌ طلاب حوزه‌های علمیه خواهران می‌توانند نسبت به رفتارسازی نسل جدید نسبت به اصول و ارزش‌های انقلاب اقدام کنند.



وی یکی دیگر از عرصه‌های همراهی حوزه‌های علمیه خواهران با انقلاب و نظام را بینش سیاسی انقلابی دانست و اضافه کرد: بینش سیاسی انقلابی لازمه همراهی همه جامعه در مسیر طولانی‌ای است که برای رسیدن نظام به اهداف، کل جامعه را کمک می‌کند.



حجت‌الاسلام حصاری اضافه کرد: اینکه آحاد جامعه انقلاب را به عنوان امر مستمر بدانند و همواره وضعیت خود در رقابت با ایدئولوژی‌های دشمنان درک کنند مانند آن است که بازیکن فوتبال همه حواس خود را جمع کند و بداند تیمش در چه وضعیتی قرار دارد.



وی یادآور شد: آحاد جامعه به ویژه اقشاری که محل توجه استراتژیک دشمن هستند به صورت دائمی و مستمر لحظه به لحظه در متن تغییرات و تحولات باشند تا بهترین موضع‌گیری و واکنش را از خود نشان دهند.



دبیر شورای برنامه‌ریزی آموزشی تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه قشر جوان با بسیاری از نقشه‌های ایدئولوژیک دشمن و نظام سرمایه‌داری آشنا نیست، اضافه کرد: بسط بینش سیاسی در جامعه یک عرصه مهم برای تبلیغ ارزش‌های اسلامی و انقلابی به شمار می‌رود.



وی با بیان اینکه انقلاب به عنوان یک پدیده پویا و زنده دستخوش تحولات است، گفت: بسیاری از عوامل ممکن است موجب انحراف یا هضم رفتن ارزش‌های انقلابی شود، بنابراین وظیفه سنگینی بر دوش مبلغین قرار دارد که باید در حفظ کیان انقلاب از انحراف‌ها، کج‌روی‌ها، تحریف‌ها، استحاله ارزش‌ها و دچار ایستایی شدن انقلاب تلاش کنند.

