  1. اقتصاد
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۴۷

وزیر نفت اعلام کرد:

زمان جدید راه‌اندازی پالایشگاه خلیج‌فارس/ اجرای 20 میلیارد دلار پروژه نفتی در غرب‌کارون

زمان جدید راه‌اندازی پالایشگاه خلیج‌فارس/ اجرای 20 میلیارد دلار پروژه نفتی در غرب‌کارون

وزیر نفت از پایان اسفند سال 1392 به عنوان زمان جدید راه اندازی رسمی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس خبر داد و اعلام کرد: هم اکنون 20 میلیارد دلار پروژه نفتی در غرب رودخانه کارون در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر،، رستم قاسمی بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاح مرحله دوم فاز سه طرح توسعه پالایشگاه نفت بندرعباس، گفت: علاوه بر طرح توسعه پالایشگاه بندرعباس، تا پایان فعالیت دولت دهم فاز اول طرح بهینه‌سازی پالایشگاه اصفهان، بندرعباس، لاوان و تبریز به بهره برداری می رسد.

وزیر نفت با اشاره به تکمیل مراحل ساخت و راه اندازی طرح توسعه پالایشگاه نفت شازند، تصریح کرد: همزمان با افزایش تولید بنزین و گازوئیل، تولید برخی از محصولات نفتی همچون نفت کوره در پالایشگاه ها کاهش می یابد.
 
این عضو کابینه دولت دهم با یادآوری اینکه تا پیش از راه اندازی طرح توسعه و بهینه سازی در پالایشگاه های موجود نفت سالانه چندین میلیارد دلار از اعتبارات صرف واردات بنزین می شد، اظهار داشت: بر این اساس تحریم بنزین هم به یکی از حربه‌های دشمن برای مقابله با کشور تبدیل شده بود.
 
این مقام مسئول با اشاره به توقف کامل واردات بنزین، بیان کرد: در کنار اجرای طرح های پالایشی، هم اکنون 20 میلیارد دلار پروژه به منظور افزایش تولید نفت در غرب رودخانه کارون در حال انجام است.
 
وزیر نفت در پایان با اعلام اینکه به منظور صادرات گسترده بنزین برنامه ریزی کرده ایم، خاطرنشان کرد: تا پایان سال 1392 فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس در مدار بهره برداری قرار می گیرد.
کد مطلب 1805091

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