به گزارش خبرنگار مهر، در طول سال نمایشگاهها و جشنواره های گردشگری زیادی برپا می شود. یکی از آنها که به گفته متولیان گردشگری بزرگترین رویداد این صنعت به شمار می آید، نمایشگاه بین المللی گردشگری شیراز است که به عنوان تنها نمایشگاه تخصصی ثبت شده ایران در تقویم نمایشگاهی سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) تیر ماه هر سال برگزار می شود.

در این نمایشگاه کشورهایی از جمله، مالزی، سنگاپور، اندونزی، کنیا، ترکیه، تایلند و عمان حضور دارند و هر سال در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی شهر شیراز گردهم می آیند.

در این نمایشگاه، آژانسداران، هتلداران و فعالان گردشگری که تعدادشان زیاد هم نیست به ارائه محصولات خود از جمله معرفی خدمات هلدینگ سفر و هتلداری می پردازند. توزیع بروشورهای معرفی تورهای گردشگری، خدمات هتلداری، پروازهای خارجی و .... بخش مهمی از این نمایشگاهها هستند.

نمونه دیگر آن برگزاری نمایشگاه گردشگری و تجهیزات وابسته است که دهمین دوره آن آبان ماه امسال در مشهد برگزار شد.

اما در بهمن ماه به سبب فرارسیدن ایام نوروز و برنامه ریزی برای سفرهای عید، هجوم برنامه های گردشگری در این ماه بیشتر از سایر ماههای سال است.

به عنوان مثال نمایشگاه بین المللی گردشگری و هتلداری و صنایع وابسته عنوان دیگری برای یکی از همین نمایشگاههاست که هرسال در بهمن ماه برگزار می شود اما زمان دقیقی ندارد در این نمایشگاه و جشنواره که هر سال در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برپاست، تعدادی از آژانسداران و فعالان و هتلداران حضور دارند و شرکت های خارجی نیز که وظیفه بین المللی شدن این نمایشگاه را بر عهده دارند، به تبلیغ جاذبه های گردشگری کشورشان و جذب گردشگران ایرانی می پردازند.

اما نکته قابل توجه در نمایشگاهها این است که در تمامی جشنواره، نمایشگاه، کارگاه، کنفرانس های گردشگری تنها عده ای خاص از فعالان گردشگری در آن حضور دارند. گروههای از اتحادیه هتلداران، برخی از آژانسداران فعال، علاقه مندان به گردشگری و متولیان دولتی گردشگری. به این افراد می توان برخی از کارشناسان گردشگری را نیز اضافه کرد. در هر حال این افراد را می توان در همه نمایشگاهها و جشنواره های گردشگری مشاهده کرد. انگار که اتوبوس حامل عده ای خاص از فعالان گردشگری هر بار جلوی درب یک نمایشگاه توقف می کند. مانند جشنواره گردشگری و هتلداری و فرصت های سرمایه گذاری که ششمین دوره آن امسال در جزیره کیش توسط بخش خصوصی برگزار شد.

نفیسه مشعوف، دبیر جشنواره بین المللی گردشگری کیش نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، نمایشگاههایی که در کیش برگزار می شود را تخصصی دانست و اظهار کرد: فصل زمستان فصل آغاز سفرهای نوروزی است به همین دلیل همه سعی می کنند در این ایام نمایشگاههای گردشگری خود را برگزار کنند از بخش خصوصی گرفته تا دولتی.

وی ادامه داد: سعی کردیم در کنار این جشنواره، کارگاههای تخصصی در زمینه گردشگری نیز برگزار کنیم تا پربار تر باشد. همچنین از مهمانان خارجی و سفرای کشورهای دیگر نیز در جشنواره و نمایشگاه گردشگری حضور داشتند.

البته منظور مشعوف از کشورهای خارجی، همان رایزنان فرهنگی کشورهای تایلند، ترکیه و چند کشور دیگر هستند که حضورشان در جشنواره های گردشگری، باعث الحاق عنوان بین المللی به جشنواره ها می شود و الا جز چند کشور که آنها نیز همیشه پای ثابت برنامه های گردشگری ایران هستند، کشور دیگری اضافه نمی شود.

تقویمی پر از نمایشگاههای تکراری

در کنار آن، بخش خصوصی نیز به تازگی قصد دارد نمایشگاه بازار سفر را با رویکرد فروش تورهای گردشگری برگزار کند. متولیان این نمایشگاه نیز معتقدند که این نمایشگاه با بقیه برنامه ها متفاوت است چون مخاطب آنها مردم عادی هستند و همان جا می‌توانند نسبت به خرید تورهای گردشگری اقدام کنند این درحالی است که در بیشتر نمایشگاهها و جشنواره ها این اقدام انجام می شود و مورد جدیدی نیست!

در این باره، امین یوسفی، کارشناس گردشگری به خبرنگار مهر می گوید: هر نمایشگاه و جشنواره گردشگری اگر به زعم متولیان آن برای عده ای خاص از اقشار مختلف جامعه برگزار می شود باید شرکت کنندگان نیز متناسب با آن، بسته ها و خدمات خود را عرضه کتند اما چنین اتفاقی نمی افتد و همان بسته هایی که برای یک نمایشگاه تخصصی ارائه می شود، در نمایشگاههایی که مخاطب آن عموم مردم هستند، نیز داده می شود.

وی ادامه داد: حتی در پژوهشکده گردشگری تقویمی وجود دارد که به عنوان مرجع اطلاع رسانی رویدادهای صنعت گردشگری ایران از آن نام برده می شود و به اطلاع رسانی درباره برخی از رویدادهای گردشگری از جمله، جشنواره ها، نمایشگاهها، کارگاهها و همایش های گردشگری می پردازد که البته به همه موارد نپرداخته و اطلاعات آن به روز نیست.

نکته دیگری که در این نمایشگاهها و جشنواره ها می توان به آن اشاره کرد این است که بخش خصوصی همیشه از نبود گردشگر و بازار گردشگری و کسادی صنعت ناراضی است با این حال از هر فرصتی استفاده می کند تا نمایشگاهی را ولو کوچک برگزار کند و یا هزینه های هنگفتی را بابت حضور در غرفه های همین جشنواره ها با همان مخاطبان تکراری بپردازد این درحالی است که همیشه پکیجی که برای مخاطبان آن برنامه ها ارائه می کند نیز تکراری است!