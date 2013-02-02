لایحه بودجه شهرداری اردبیل به شورای شهر تقدیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر شنبه در سالن اجتماعات شورای شهر اردبیل برگزار شد شهردار اردبیل با یادآوری فعالیتهای یک سال اخیر شهرداری گفت: در سال گذشته بیش از برنامه و بودجه پیش بینی شده کارهای عمرانی و خدماتی در فصول مختلف سال انجام شده است.

صدیف بدری با اشاره به اجرای بیش از 100 پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر 56 میلیارد و 500 میلیون ریال، تصریح کرد: اجرای پارکهای گردشگری، بهسازی بالیخلوچای، آسفالت ریزی، زیباسازی فضای شهری و تهیه و تصویب اولین برنامه پنج ساله شهر اردبیل از جمله این طرح ها است.

وی اضافه کرد: بودجه مصوب سال 90 با احتساب ارقام تکراری 850 میلیارد ریال و بدون احتساب ارقام تکراری 680 میلیارد ریال بود که در سال جاری با افزایش 44 درصدی در ارقام تکراری به هزارو 220 میلیارد ریال و با افزایش 40 درصدی بدون ارقام تکراری به 950 میلیارد ریال رسیده است.

افزایش دو برابری بودجه شهرداری در سال آینده

شهردار اردبیل همچنین در تشریح بودجه سال آینده اضافه کرد: شاخص های مهم بودجه سال 92 افزایش مبلغ آن به نسبت سال جاری و نزدیک شدن به موضوع بودجه ریزی عملیاتی است.

وی افزود: پیش بینی بودجه سال آینده با ارقام تکراری هزار و 700 میلیارد ریال و بدون ارقام تکراری و به شکل خالص درآمد و هزینه هزار و 580 میلیارد ریال است.

بدری اضافه کرد: بودجه سال آینده به نسبت سال جاری با 67 درصد رشد و به نسبت متمم بودجه سال جاری بیش از 45 درصد رشد دارد.

وی با مقایسه بودجه سال آینده به نسبت سال 90 تصریح کرد: به نسبت سال گذشته بودجه پیش بینی شده با 200 درصد رشد در ارقام تکراری و 232 درصد رشد در خالص بودجه مواجه بوده است.

بدری از جمله ویژگی های بودجه سال آینده را کاهش ورزن جاری به نسبت وزن عمرانی آن برشمرد و اضافه کرد: در حالی که کف قانونی تعریف شده برای شهرداری ها 40 درصد وزن جاری و 60 درصد وزن عمرانی است، وزن جاری بودجه سال آینده 32 درصد و وزن عمرانی آن 68 درصد است.

35 درصد اعتبارات سال آینده در بخش زیر ساخت ها

وی در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات بودجه ادامه داد: بودجه 92 با 27 طرح و 465 پروژه در نظر گرفته شده است که 35 درصد اعتبارات آن با 127 پروژه به زیرساخت هایی مانند آسفالت و بهسازی معابر اختصاص دارد.

شهردار اردبیل سه اولویت اجرایی شهرداری در سال آینده را آسفالت، فضای سبز و احداث سرویس بهداشتی برشمرد و تصریح کرد: آسفالت ریزی با حجم 250 هزار تن، توسعه فضاهای سبز در 20 هکتار و احداث سرویس بهداشتی 20 مورد در 20 نقطه شهری اجرا خواهد شد.

مرکز علمی کاربردی شهرداری اردبیل تاسیس می شود

بدری با بیان اینکه برای اولین بار در بودجه سال آتی هشت درصد اعتبارات به بخش پژوهش و مطالعات شهری اختصاص یافته است، اضافه کرد: بزودی مرکز علمی کاربردی شهرداری اردبیل تاسیس خواهد شد.

وی تاکید کرد: مراحل اولیه اخذ مجوز این مرکز سپری شده و بزودی شهروندان از راه اندازی این مرکز مطلع خواهند شد.

شهردرا اردبیل از دیگر شاخصه های بودجه سال آینده را به حداقل رساندن ارقام تکراری بین سازمان های شهرداری و شهرداری برشمرد و ادامه داد: پس از این بسیاری از مشکلات به صورت ابلاغی و صورت جلسه ای رفع خواهد شد.

احداث بزرگترین شهر بازی شمال غرب کشور در اردبیل

وی با یادآوری عقد قرارداد هزار میلیارد ریالی شهرداری با بخش خصوصی در سال جاری تصریح کرد: اجرا و بهره برداری از پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی در بودجه سال آینده پیش بینی شده است.

بدری از جمله مهمترین این پروژه ها را احداث بزرگترین مجتمع شهر بازی شمال غرب کشور در کنار دریاچه شورابیل عنوان کرد و متذکر شد: احداث این مجتمع در کمیسیون ماده پنج در حال بررسی و تصویب نهایی است.

وی افزود: بستر سازی مشارکت بخش خصوصی در قالب شیوه نامه مناسبی در شهرداری اردبیل مشخص شده است.

دستگاه های اجرایی بدهی خود به شهرداری را بپردازند

بدری همچنین با تاکید به اینکه بودجه شهرداری تحققی نبوده و پیش بینی می شود، تصریح کرد: به منظور افزایش درآمد شهرداری ضروری است دستگاههای اجرایی بدهی های خود به شهرداری را بپردازند.

وی اضافه کرد: شهرداری آمادگی این را دارد که در ازای بدهی خود حتی زمین، ساختمان و کالای مصرفی از دستگاهها اخذ کند.

شهردار اردبیل در خصوص بدهی بانکها نیز متذکر شد: ضروری است بانکها نیز در اولین فرصت ممکن ماده 100 بدهی عوارض و نوسازی خود را به شهرداری پرداخت کنند.

وی با انتقاد از تخصیص حداقلی اعتبارات از محل اعتبارات ملی ادامه داد: در سال جاری از مبلغ 200 میلیارد ریال اعتبار مصوب ملی استان اردبیل تنها 25 میلیارد ریال به شهرداری اردبیل اختصاص یافت.

بدری از مسئولان استانی به ویژه استانداری خواستار رایزنی به منظور تخصیص اعتبارات ملی مناسب به شهرداری اردبیل شد.

شهرداری به دور از حاشیه فعالیت کند

در این مراسم همچنین فرماندار اردبیل با بیان اینکه افزایش بودجه شهردای اردبیل به اعتباری بیش از هزار میلیارد ریال از آرمانهای بلند مدت این دستگاه اجرایی بود، تصریح کرد: با وجود اینکه در سالهای اخیر عملکرد شهرداری اردبیل قابل تقدیر است اما این عملکرد با حاشیه هایی همراه بوده است.

کاظم دبیر اضافه کرد: احداث پلهای غیر همسطح، آسفالت ریزی معابر، و رسیدگی به مشکل ترافیک از خدمات سالهای اخیر شهرداری اردبیل است.

وی اضافه کرد: ضروی است به منظور توسعه فعالیتهای شهرداری و شورای شهر این دو نهاد بدون حاشیه و در تعامل با هم فعالیت کنند.

دبیر با یادآوری نزدیکی ایام انتخابات ادامه داد: شنیده می شود که افرادی عملکرد مدیران قبل از خود را زیر سوال برده و از سویی وعده های غیر قابل اجرا به مردم می دهند. از تمامی اشخاصی که قصد شرکت در انتخابات را دارند درخواست می کنم بدون حاشیه و ارائه وعده هایی خارج از توان اجرایی دستگاه مربوط به خود در انتخابات شرکت کنند.

وی افزود: فرمانداری اردبیل نیز نهایت همکاری خود را به دور از حواشی ریز و درشتی که دود آن به چشم مردم می رود با نهادهای اجرایی و به ویژه شهرداری و شورای شهر خواهد داشت.