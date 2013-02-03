محدودیتهای ترافیکی راهپیمایی 22بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در نشست کمیته هماهنگی ترافیکی مراسم راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت": مراسم امسال از ساعت 9 صبح از مسیرهای 10 گانه آغاز شده و دستگاه های خدماتی، امدادی و امنیتی آماده اند تا بهترین خدمات را به راهپیمایان ارائه دهند ضمن اینکه برای راهپیمایی امسال تمهیدات ویژه ای را در نظر گرفته و نقاط ضعف سال های گذشته را برطرف کردیم تا بتوانیم خدمات بهتری را به شهروندان ارائه دهیم.

وی ادامه داد: سازمان تاکسیرانی علاوه بر ون هایی که برای تردد راهپیمایان در نظر گرفته است، قبل از شروع مراسم نیز خدمات ویژه ای را توسط تاکسی های محدوده مسیر راهپیمایی به خوردسالان و کهن سالان ارائه می دهد.

به گفته رحیمی اتوبوسرانی نیز از ساعت 7 صبح در مسیرهای ده گانه مستقر بوده تا راهپیمایان را به نزدیک‌ترین محل راهپیمایی برساند. همچنین اتوبوس ها از میدان آزادی تا قبل از میدان انقلاب مستقر می شوند و پس از اتمام مراسم شهروندان حاضر را به شمال، جنوب، شرق و غرب تهران برسانند.

رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به فعالیت های مترو گفت: مترو نیز از 7 صبخ آمادگی دارد تا راهپیمایان را از تمام مسیرها به خیابان آزادی یا نزدیک ترین ایستگاه به محل راهپیمایی منتقل کنند. ضمن اینکه پس از اتمام مراسم نیز هر 5 دقیقه یکبار مترو آماده بازگرداندن مردم از ایستگاه آزادی است.

وی با بیان اینکه محدودیت های تردد و توقف از ساعت 23 روز 21 بهمن ماه در رینگ اصلی- میدان آزادی و رینگ خارجی به اجرا در می آید، افزود: هر گونه تردد و توقف پس از این ساعت ممنوع است.

رحیمی با اعلام اینکه این اولین مرحله محدودیت ها است، افزود: مرحله اول بیشتر در میدان آزادی و چهار خیابان منشعب آن اجرا می شود و مرحله بعد از ساعت 6صبح روز 22 بهمن در خیابان آزادی و انقلاب اعمال می شود. البته به تناسب تراکم خودروها محدودیت ها متفاوت است.

به گفته رئیس پلیس راهور تهران شهرداری قول داده است که محور جناح را قبل از 22 بهمن آماده کند تا راهپیمایان مسیر صادقیه به آزادی از آنجا تردد کنند.

وی افزود: پلیس تمهیدات امنیتی را در نظر گرفته است و تمام نیروها در آماده باش هستند ضمن اینکه از ساعت 6 صبح نمایندگان تام الاختیار دستگاه ها برای هماهنگی بیشتر در مرکز کنترل ترافیک مستقر می شود.

در ادامه نماینده سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری نیز گفت: آمایش تابلوهای هدایت مسیر را در دستور کار داریم، همچنین مترو تاکسیرانی و اتوبوس نیز در اختیار راهپیمایان هستند.

نماینده مترو تهران نیز گفت: از روز قبل از برگزاری راهپیمایی تمامی کارگاه های عمرانی مسیر راهپیمایی تعطیل می شود.

همچنین نماینده تاکسیرانی با علام اینکه 200 ون از ساعت 7 صبح 22 بهمن اقدام به جابجایی راهپیمایان می کنند، گفت: در هر مسیر 20 ون اقدام به جابجایی راهپیمایان می کنند، ضمن اینکه سرویس های ویژه نیز از ساعت 6 صبح در مسیرهای منتهی به راهپیمایی حاضر خواهند بود.

در ادامه نماینده سازمان آتش نشانی افزود: این نیرو در 111 نقطه مسیر راهپیمایی مستقر می شود و براساس برنامه ریزی 51 خودرو و 60 تیم موتوری تا پایان مراسم در خیابان ها حضور دارند.