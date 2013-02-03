بهره برداری از 47 پروژه در گرمسار/ افتتاح 396 پروژه در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سمنان بعد از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح طرح های عمرانی شهرستان گرمسار و ایوانکی ضمن تاکید بر اینکه 22 بهمن روز بسیار مهمی است، افزود: همه مردم با اتحاد و پیروی از رهبر معظم انقلاب در مقابل همه تهدیدات و تحریم ها ایستادند.

افتتاح 396 پروژه در سطح استان سمنان

عباس رهی با بیان اینکه 396 پروژه در سطح استان سمنان با اعتباری بالغ بر 215 میلیارد تومان در دهه فجر افتتاح می شود افزود: در شهرستان سمنان تعداد 94 پروژه با اعتباری بالغ بر 47 میلیارد و 655 میلیون تومان، در شهرستان شاهرود 72 پروژه با اعتباری بالغ بر 32 میلیارد و 173 میلیون تومان و در شهرستان دامغان 73 پروژه با اعتباری بیش از 8 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

وی همچنین افزود: 46 پروژه با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد و 228 میلیون تومان در شهرستان گرمسار و 36 پروژه با اعتبار بالغ بر 5 میلیارد و 996 میلیون تومان در شهرستان مهدیشهر، 22 پروژه با اعتباری بالغ بر 39 میلیارد و 853 میلیون تومان در شهرستان میامی و 18 پروژه با اعتباری بالغ بر 757 میلیون تومان در شهرستان آرادان در دهه فجر افتتاح خواهد شد.

افتتاح 172 پروژه در سطح روستاهای استان سمنان



استاندار سمنان با اشاره به ضرورت خدمات رسانی به اقشار محروم و خصوصا روستائیان استان، خاطر‌نشان کرد: همزمان با دهه مبارک فجر تعداد 172 پروژه با اعتباری بالغ بر17 میلیارد و 600 میلیون تومان در سطح روستاهای استان افتتاح می‌شود.

وی افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلفی نظیر آبرسانی، بهسازی روستاها، گازرسانی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و راه به روستائیان ارائه می‌شود.

انقلاب اسلامی، دانایی، روشنایی و بصیرت مردم ایران را افزایش داد



رهی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده اظهار داشت: سال آینده سال بسیار مهمی در عرصه انتخابات است که با حضور همه مردم به یادماندنی خواهد شد.

عالی ترین مقام دولت در استان سمنان با بیان اینکه انقلاب اسلامی به فرموده امام راحل انفجار نور بود، گفت: انقلاب اسلامی، دانایی، روشنایی و بصیرت در مردم ایران افزایش داد و موجب آگاهی و خودباوری شد.

سرمایه گذاران و تولید کنندگان از مهمترین خدمتگزاران جامعه

وی گفت: مردم از راه درست و صحیحی که انتخاب کردند باز نمی گردند و تا آخرین نفس و قطره خونشان در مقابل هجمه های استکبار جهانی ایستاده اند.

رهی خاطرنشان کرد: امروز ایران اسلامی یک مدل مدیریتی در عرصه کار و تلاش برای جهانیان ارائه داده است.

استاندار سمنان با بیان اینکه سرمایه گذاران و تولید کنندگان از خدمتگزاران مهم جامعه هستند، گفت: افتتاح پروژه های مختلف در بخشهای عمرانی، صنعتی، فرهنگی، ورزشی و اقتصادی در راستای خدمت به مردم است.

افتتاح 9 پروژه برق رسانی در شهرستان گرمسار



مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: 9 پروژه برق رسانی در شهرستان گرمسار مورد بهره برداری قرار گرفت.

سید محمد موسوی زاده با بیان اینکه برای افتتاح این پروژه ها شش میلیارد و 10 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است افزود: در بهمن امسال قریب هشت میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت ها و پروژه های صنعتی این شهرستان سرمایه گذاری شده است.

وی با بیان اینکه با توسعه شهرک صنعتی امکانات برق رسانی نیز فراهم می شود افزود: بیش از 95 درصد تاسیسات برق رسانی این شهرستان پس از انقلاب اسلامی احداث شده است.

اتمام عملیات برق رسانی به روستاهای استان سمنان

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان اضافه کرد: با تامین برق روستای قالیباف در سال 88، عملیات برق رسانی به روستاهای استان سمنان پایان یافته است.

موسوی زاده در خاتمه خاطرنشان ساخت: قریب 77 درصد ظرفیت پست های توزیع برق و 50 درصد شبکه های برق رسانی در شهرستان گرمسار در دولت مهر ایجاد شده است.