۱۸۹ پروژه عمرانی و اقتصادی در شاهرود افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر سه شنبه در آیین افتتاح همزمان و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان شاهرود در محل فرمانداری این شهر اظهار کرد: از مجموع طرح‌های هفته دولت در این شهرستان، ۱۵۹ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و ۳۰ پروژه سرمایه‌گذاری با اعتباری حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در مجموع برای اجرای این ۱۸۹ پروژه حدود ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، معادل نزدیک به شش همت، اعتبار اختصاص یافته که بیانگر ظرفیت‌های اقتصادی و عمرانی شاهرود و تلاش دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای توسعه شهرستان است.

استاندار سمنان تأمین مالی طرح‌های عمرانی را یکی از اولویت‌های مدیریت استان دانست و توضیح داد: سال گذشته حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق برای پروژه‌های استان تأمین شد و امسال نیز تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و روش‌های مختلف تأمین مالی، پروژه‌های اولویت دار متوقف نشوند.

کولیوند همچنین از پیگیری ۱۴ پروژه اساسی در حوزه راه‌های استان، به‌ویژه در شاهرود، میامی و شرق استان خبر داد و بیان کرد: جلسات و پیگیری‌های متعددی برای تأمین اعتبار و تسریع در اجرای این طرح‌ها انجام شده است.

وی تأمین آب پایدار شاهرود را از مطالبات جدی مردم عنوان کرد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و حل مسائل مربوط به حق‌آبه‌ها، عملیات اجرایی حدود ۴۶ کیلومتر خط انتقال آب در حال انجام است و در مجموع حدود ۱۰۵ کیلومتر خط انتقال برای تکمیل این طرح پیش‌بینی شده است.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن صنعتی در استان اظهار کرد: حدود ۵۵ درصد صنایع استان سمنان در غرب استان مستقر هستند و برای جذب صنایع جدید در شاهرود، میامی و دیگر مناطق شرق استان، مشوق های مالیاتی و تسهیلاتی و ظرفیت صنایع انرژی بر در دستور کار قرار گرفته است.

کولیوند همچنین از انعقاد قرارداد حدود ۳ هزار و ۷۰۰ مگاواتی در حوزه انرژی خورشیدی خبر داد و اضافه کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به‌ویژه در شرق استان می‌تواند ضمن کمک به تأمین برق پایدار، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه متوازن اقتصادی باشد.

وی در ادامه با اشاره به نیاز استان به تقویت شبکه انتقال برق افزود: طرح انتقال برق به جنوب استان با اعتباری حدود هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در حال پیگیری است که با اجرای آن، امکان ایجاد یک رینگ پایدار برق در استان و پاسخ‌گویی بهتر به نیاز معادن و صنایع فراهم خواهد شد.