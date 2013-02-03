7 سارق و زورگیر در سرپل ذهاب دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ " علی کریمی" گفت : به منظور برقراری نظم و امنیت در شهرستان سرپل ذهاب و در راستای تامین آسایش و آرامش شهروندان، طی هفته گذشته طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با جدیت توسط پلیس این شهرستان به اجرا در آمد .

وی ادامه داد: در این راستا با تلاش شبانه روزی ماموران یگان های تابعه تعداد 3 سارق موتور سیکلت به همراه 1 نفر مالخر ، 2 سارق مغازه و خودرو و 2 زورگیر شناسایی و دستگیر شدند .

سرهنگ "کریمی" افزود : متهمان در تحقیقات فنی و تخصصی بعمل آمده در مجموع به 12 فقره سرقت شامل 8 فقره سرقت مغازه و خودرو و 4 فقره سرقت موتور سیکلت اعتراف کردند .

فرمانده انتظامی شهرستان سرپل ذهاب در خاتمه از کشف یکدستگاه سواری زانتیای مسروقه توسط پلیس این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: خودرو مذکور توسط پلیس استان تهران اعلام سرقت شده بود.

10هزار قطعه جوجه در اثر آتش سوزی در ثلاث باباجانی تلف شدند

فرمانده انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه، از وقوع آتش سوزی در یک واحد مرغداری در این شهرستان و تلف شدن 10 هزار قطعه جوجه در این حادثه خبر داد .

سرهنگ "براری" در تشریح این خبر بیان داشت : بعد از ظهر روز گذشته در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع آتش سوزی در یک واحد مرغداری واقع در یکی از مناطق روستایی حومه شهرستان ثلاث باباجانی ، بلافاصله اکیپی از ماموران کلانتری 11 شهرستان جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند .

وی ادامه داد : ماموران کلانتری پس از حضور در محل مشاهده کردند یک واحد مرغداری 20 هزار قطعه ای دچار آتش سوزی شده است ، که دراین راستا با تلاش ماموران آتش نشانی و همکاری اکیپ کلانتری آتش مهار و خاموش شد .

براری افزود : متاسفانه بررسیهای بعمل آمده از محل حادثه نشان داد ، در این حادثه تعداد 10 هزار قطعه جوجه 35 الی 40 روزه بعلت دود ناشی از آتش سوزی تلف شده اند .

فرمانده انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی تصریح کرد : بنا به اظهارات ملک 26 ساله مرغداری ، علت حادثه عدم رعایت اصول ایمنی و آتش گرفتن مشعل های موجود در واحد مذکور بوده است .

