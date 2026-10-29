به گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل میرمحمدی عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری و برنامه‌ریزی استان یزد با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، استاندار و جمعی از مسئولان، بخشی از مهم‌ترین مطالبات مردم و مسائل توسعه‌ای شهرستان‌های تفت و میبد را مطرح کرد.

وی با اشاره به گلایه‌های مکرر مردم از افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: گرانی به یکی از دغدغه‌های مستمر خانوارها تبدیل شده و برخی تصمیمات اقتصادی دولت نیز از نگاه کارشناسان، در تشدید این وضعیت مؤثر بوده است.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس با اشاره به مشکلات معیشتی اقشار مختلف افزود: موضوع کالابرگ و نحوه افزایش اعتبار آن نیز برای مردم ابهاماتی ایجاد کرده است و اجرای طرح‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تأمین نیازهای معیشتی، شأن و کرامت خانوارها حفظ شود.

میرمحمدی همچنین با اشاره به مشکلات نیروهای مسلح در تأمین برخی نیازهای اولیه، بر ضرورت پیگیری مسائل این بخش از سوی دولت و ارائه راهکارهای قانونی تأکید کرد.

ضرورت حمایت از نخبگان و دانشگاه میبد

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های علمی استان یزد گفت: کسب رتبه‌های تک‌رقمی کنکور توسط دو نفر از جوانان استان در سال جاری که از شهرستان‌های تفت و میبد بوده‌اند، نشان‌دهنده استعدادهای علمی این منطقه است.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس با یادآوری موفقیت دانش‌آموزان میبدی در المپیادهای علمی و قرآنی، خواستار فراهم‌شدن زمینه مناسب برای حمایت از نخبگان و استفاده از توانمندی‌های آنان شد.

وی همچنین به جایگاه علمی دانشگاه میبد اشاره کرد و گفت: حضور سه عضو هیئت علمی این دانشگاه در میان دو درصد دانشمندان برتر جهان، بیانگر ظرفیت علمی این مجموعه است؛ ظرفیتی که برای تداوم فعالیت و ارتقای جایگاه خود به پشتیبانی بیشتری نیاز دارد.

میرمحمدی با اشاره به مشارکت خیران در ساخت مدارس میبد تصریح کرد: خیران برای توسعه فضاهای آموزشی همراهی قابل توجهی داشته‌اند و ایفای تعهدات دولت در تأمین سهم خود می‌تواند به استمرار این مشارکت‌ها کمک کند.

تأمین آب؛ مطالبه جدی مردم تفت

وی در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت منابع آبی تفت را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: تفت به‌عنوان منطقه‌ای باغ‌شهری، با کمبود آب و آسیب‌دیدن باغ‌ها مواجه است؛ این در حالی است که اقدامات اولیه برای انتقال آب به این شهرستان انجام شده، اما این طرح هنوز به تأمین آب موردنیاز مردم منجر نشده است.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس خواستار تسریع در تکمیل اقدامات اجرایی و رفع موانع انتقال آب شد تا از ادامه خسارت به باغ‌ها و ساکنان این منطقه جلوگیری شود.

لزوم نوسازی ناوگان کارگری و تکمیل بیمارستان تفت

میرمحمدی با اشاره به فرسودگی مینی‌بوس‌های مورد استفاده برای جابه‌جایی کارگران در شهرستان‌های میبد و اردکان، نوسازی این ناوگان را از مطالبات ضروری دانست و افزود: در کنار تأمین وسایل نقلیه ایمن‌تر، پیشنهاد ایجاد خط مترو زمینی در مسیر عقدا تا مهریز نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پایان به وضعیت تنها بیمارستان روان‌پزشکی استان یزد در شهرستان تفت اشاره کرد و خواستار تعیین تکلیف و تکمیل این پروژه شد که به گفته وی، بیش از ۶۰ سال از عمر آن می‌گذرد.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس تأکید کرد: رسیدگی به مسائل آب، درمان، حمل‌ونقل، آموزش و معیشت، نیازمند پیگیری هماهنگ دستگاه‌های اجرایی و حمایت مؤثر دولت است.